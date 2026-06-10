Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours : Diego Moreira est partout sur les réseaux des Diables Rouges, et semble participer à une ambiance très détendue dans le vestiaire. Alexis Saelemaekers confirme.

À chaque grand tournoi son "ambianceur" en chef : on se rappelle ainsi que ces dernières années, c'était Amadou Onana qui, dès son arrivée, avait imposé sa bonne humeur et sa personnalité rayonnante sur les réseaux de nos Diables Rouges. Des garçons comme Eden Hazard, Dries Mertens, Loïs Openda ou Michy Batshuayi, désormais tous absents, ont également joué ce rôle par le passé.

Et en 2026 ? Ces derniers jours, une personnalité semble se détacher : celle de Diego Moreira, l'un des petits nouveaux de la sélection nationale. Mais Moreira est déjà bien fondu dans le moule. On le voit notamment sur ses réseaux sociaux, et sur ceux d'Amadou Onana.

Ce dernier a ainsi invité Moreira, avant le grand départ, à manger un poulet thiep (thiéboudienne) chez lui - un plat typique d'Afrique de l'ouest. Et sur ses propres réseaux, le latéral du Racing Strasbourg n'a pas hésité à "afficher" ses coéquipiers Dodi Lukebakio et Matias Fernandez-Pardo après ce qu'on imagine être une lourde défaite au "foot de table", table sous laquelle les deux infortunés ont dû passer.

Saelemaekers confirme : Moreira met l'ambiance

"Le plus gros ambianceur du vestiaire ? Ca doit probablement être Diego Moreira", sourit Alexis Saelemaekers, interrogé à ce sujet en conférence de presse. "Ca fait du bien d'avoir un jeune comme lui dans notre groupe, qui amène non seulement toutes ses qualités mais aussi sa bonne humeur et sa joie de vivre".

Mais si Amadou Onana a peut-être bien dû abandonner son statut de chambreur en chef, il reste la star du vestiaire sur un autre plan. Koni De Winter a en effet été interrogé sur... la chanson que tous les Diables Rouges écoutent le plus souvent dans le vestiaire. "Celle d'Amadou, bien sûr", a souri le défenseur.





Sous son pseudonyme 24AM, Amadou Onana a en effet sorti une chanson, intitulée "We Are Belgium", qui a son petit succès et semble avoir convaincu le public - bien plus que la chanson officielle publiée par l'Union Belge, et déjà oubliée...