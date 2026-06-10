Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos
Photo: © photonews
Deviens fan de Afrique du Sud! 8

Ce jeudi soir, l'Afrique du Sud, entraînée par l'ancien Diable Rouge Hugo Broos, ouvrira le bal de la Coupe du monde 2026 face au Mexique au Stade Azteca. Le Belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre, qui aura une signification particulière pour lui.

L'expérience sera spéciale pour les Bafana Bafana dans le stade mythique, qui avait vu la Belgique affronter le pays hôte en match d'ouverture en 1986, avec parmi l'effectif des Diables Rouges un certain Hugo Broos. L'histoire se répète en quelque sorte pour le coach belge de 74 ans, qui va officier en tant que premier entraîneur belge sur le banc d'une sélection étrangère lors d'un Mondial.

"C'est très spécial parce que l'histoire se répète un peu. En 1986, je faisais partie des Diables Rouges quand la Belgique a joué le match d'ouverture au Mexique contre le Mexique, dans le même stade. C'est donc un peu bizarre : je reviens 40 ans plus tard avec une autre sélection", avait récemment déclaré Hugo Broos au micro du Vif à propos de cette rencontre d'ouverture.

Hugo Broos à propos de la rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud

En conférence de presse, il a déclaré qu'il était prêt à "vivre une expérience spéciale et fantastique". L'entraîneur belge a aussi souligné que ses "joueurs n'ont jamais évolué dans ce genre de conditions".

"Il sera très important pour nous de nous en tenir au plan de jeu, et de ne pas écouter ce qui se passe dans les tribunes. Nous savons tous qu'il y aura des milliers de Mexicains dans le stade, et peut-être quelques Sud-Africains", a-t-il ajouté.

Mais Hugo Broos le sait, l'Afrique du Sud pourra tout de même compter sur un soutien important de ses supporters : "Nous savons que nous avons le soutien de la nation. Nous l'avons ressenti ces derniers jours, et la semaine dernière quand nous avons débuté les préparatifs en Afrique du Sud. Toute l'Afrique du Sud nous soutient. Il faudra nous en souvenir jeudi quand le match commencera."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Afrique du Sud

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Rekik - Maisonneuve

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Rekik - Maisonneuve

13:30
Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

13:30
Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

13:00
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

12:30
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

11:20
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

11:40
LIVE Coupe du monde 10/6 : plus de peur que de mal pour Doku, un invité canadien à l'entraînement

LIVE Coupe du monde 10/6 : plus de peur que de mal pour Doku, un invité canadien à l'entraînement

12:00
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

11:00
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

08:30
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

10:30
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

09:30
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

09:00
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

08:00
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

07:00
1
Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

22:30
"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

21:00
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

20:00
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

19:30
L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

19:00
Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

18:24
L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

17:58
7
Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

17:30
Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

17:00
Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

16:00
L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

15:00
1
La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

15:30
Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

14:30
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

09/06
Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

09/06
2
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

09/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved