Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

Ce jeudi soir, l'Afrique du Sud, entraînée par l'ancien Diable Rouge Hugo Broos, ouvrira le bal de la Coupe du monde 2026 face au Mexique au Stade Azteca. Le Belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre, qui aura une signification particulière pour lui.

L'expérience sera spéciale pour les Bafana Bafana dans le stade mythique, qui avait vu la Belgique affronter le pays hôte en match d'ouverture en 1986, avec parmi l'effectif des Diables Rouges un certain Hugo Broos. L'histoire se répète en quelque sorte pour le coach belge de 74 ans, qui va officier en tant que premier entraîneur belge sur le banc d'une sélection étrangère lors d'un Mondial.

"C'est très spécial parce que l'histoire se répète un peu. En 1986, je faisais partie des Diables Rouges quand la Belgique a joué le match d'ouverture au Mexique contre le Mexique, dans le même stade. C'est donc un peu bizarre : je reviens 40 ans plus tard avec une autre sélection", avait récemment déclaré Hugo Broos au micro du Vif à propos de cette rencontre d'ouverture.

Hugo Broos à propos de la rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud

En conférence de presse, il a déclaré qu'il était prêt à "vivre une expérience spéciale et fantastique". L'entraîneur belge a aussi souligné que ses "joueurs n'ont jamais évolué dans ce genre de conditions".



"Il sera très important pour nous de nous en tenir au plan de jeu, et de ne pas écouter ce qui se passe dans les tribunes. Nous savons tous qu'il y aura des milliers de Mexicains dans le stade, et peut-être quelques Sud-Africains", a-t-il ajouté.

Mais Hugo Broos le sait, l'Afrique du Sud pourra tout de même compter sur un soutien important de ses supporters : "Nous savons que nous avons le soutien de la nation. Nous l'avons ressenti ces derniers jours, et la semaine dernière quand nous avons débuté les préparatifs en Afrique du Sud. Toute l'Afrique du Sud nous soutient. Il faudra nous en souvenir jeudi quand le match commencera."