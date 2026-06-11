LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle
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Ce jeudi, à 9h25 heure locale (18h25 heure belge), Thibaut Courtois se présentera face à la presse, à 4 jours de l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du Monde 2026.
Courtois : "Mourinho ? On a parfois eu des disputes, mais..."
Alors que Thibaut Courtois est actuellement à Seattle, alors qu'à Madrid, José Mourinho semble se rapprocher d'un retour sur le banc. Interrogé à ce sujet, le portier du Real a souri : "Une bonne relation ? Parfois tout de même un peu tumultueuse", reconnaît Courtois en rigolant. "Je m'entends très bien avec lui, bien sûr. Mais je lui ai parfois dit ce que je pensais, et il m'a parfois dit ce qu'il pensait. Je me rappelle qu'il m'a un jour mis sur le banc lors d'un match contre Everton".
Mais le retour de Mourinho au Real Madrid plairait tout de même à Courtois. "Nous nous sommes revus lors du match contre Benfica et c'était un plaisir, même s'il n'était pas content de certains arrêts que j'ai effectués", sourit encore le gardien des Diables Rouges. "C'est un grand coach. Nous verrons ce qui se passe".
Courtois : "Le meilleur du monde ? Pas à moi de le dire"
Thibaut Courtois est-il toujours le meilleur gardien du monde ? Lui-même refuse de répondre à cette question. "Je dirais que quand je suis en grande forme, je peux aider mon équipe", sourit-il. "Mais suis-je le n°1 mondial ? Ce n'est pas à moi de le dire. Chacun a ses goûts et son avis et je laisse donc le public décider".
Courtois : "Je peux battre deux records ? Si je reste fit, je devrais en battre un, on verra pour l'autre"
Thibaut Courtois arrive à la Coupe du Monde 2026 en pleine forme, après avoir travaillé dur suite à une blessure en fin de saison. "J'avairs pris un coup et c'était une vraie déception de manquer une partie de la fin de saison. J'ai travaillé dur pour revenir à temps pour le Clasico, mais c'était aussi important de ne prendre aucun risque en vue du Mondial", reconnaît Courtois. "La motivation et la concentration sont là et je me sens bien pour réaliser un bon tournoi".
Si tout se passe bien, Courtois peut battre deux records dans ce tournoi : le nombre de matchs disputés en Coupe du Monde par un Belge, et le nombre de cleansheets en sélection. "J'ai vu ça passer. Je crois que si je reste fit, le nombre de matchs, c'est à ma portée", sourit-il. "Les cleansheets, je pense que je dois en réaliser trois, donc ça, on verra..."
Courtois : "Ce groupe a faim à l'approche du Mondial"
"Les Coupes du Monde, ce sont de beaux moments. Bien sûr, 2022 ne s'est pas passé au mieux, mais je sens que ce groupe a faim et a envie de jouer un bon tournoi. J'ai hâte que ça commence", a déclaré Thibaut Courtois à l'approche de la première rencontre de ce Mondial pour les Diables Rouges.
Courtois : "En 2022, on a gagné le premier match, puis on était dehors, donc..."
A quelques jours de Belgique-Egypte, Thibaut Courtois a évoqué l'importance de ce premier match, tout en relativisant : "En 2022, nous avions gagné notre premier match face au Canada... Puis nous étions éliminés", rappelle-t-il. "Mais bien sûr, c'est idéal de bien démarrer. L'Egypte est la meilleure équipe que nous ayons à affronter, c'est idéal de débuter au mieux et donc important de gagner ce match".
Courtois : "Max Anchor a du talent, il a fait quelques beaux arrêts"
Thibaut Courtois s'est exprimé ce jeudi face à la presse réunie au centre d'entraînement des Diables Rouges, dans la banlieue de Seattle. Le gardien du Real Madrid a notamment répondu à la presse internationle, bien plus présente que la veille pour Koni De Winter et Alexis Saelemaekers. Un journaliste de Seattle a ainsi interrogé Courtois sur Max Anchor, le jeune gardien des Sounders qui renforce les Diables à l'entraînement.
"Nous sommes une famille, c'est un chouette garçon qui veut apprendre et fait de son mieux. On a été assez impressionné par lui, il a fait de beaux arrêts. Il a du talent et je suis sûr qu'il percera en MLS", déclare Thibaut Courtois.
Ce jeudi, à 9h15 heure locale (18h15 heure belge), Thibaut Courtois se présentera face à la presse, à 4 jours de l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du Monde 2026.
La veille, c'était un duo composé de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers qui s'était adressé à la presse rassemblée au camp d'entraînement des Diables Rouges, à Seattle. Les deux Milanais avaient notamment évoqué la météo, qui promet d'être torride lundi pour Belgique-Egypte, ainsi que l'ambiance très positive dans le vestiaire.
Ci-dessous, retrouvez notre récapitulatif de cette journée de mercredi pour les Diables Rouges. Ce jeudi, c'est l'un des cadres qui débarque en conférence de presse : Thibaut Courtois. Le gardien de but du Real Madrid a notamment découvert un nouveau visage à l'entraînement hier en la personne de Max Anchor, gardien canadien des Seattle Sounders.
Retrouvez toutes les updates de cette conférence de presse en direct minute par minute.
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