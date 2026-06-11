"On se rend compte à quel point c'est spécial" : en 2018, ces deux Diables Rouges regardaient le Mondial à la TV

Koni De Winter vit sa première Coupe du monde avec la Belgique. Un moment fort pour le défenseur, qui suivait le parcours des Diables Rouges comme supporter en 2018.

Le défenseur de l'AC Milan participe pour la première fois à la Coupe du monde avec la Belgique. Une sélection particulièrement émouvante pour Koni De Winter, qui se souvient très bien du Mondial 2018, suivi devant sa télévision comme supporter.

Devant le grand écran pendant le Mondial en Russie

À l'époque, il regardait les prestations des Diables Rouges sur de grands écrans aux côtés de son ami Jérémy Doku. Huit ans plus tard, les deux amis font partie de la sélection belge.

"J'en ai parlé récemment avec Jeremy", a confié De Winter depuis le camp d'entraînement à Seattle. "Quand on pense qu'autrefois nous regardions ces matchs ensemble et qu'aujourd'hui nous sommes ensemble à la Coupe du monde, on se rend compte à quel point c'est spécial."

Leur amitié ne date pas d'hier. Ayant grandi à Anvers, De Winter et Doku se retrouvaient régulièrement sur les terrains de Borgerhout. Ensemble, ils passaient des heures à jouer au football, avec un objectif commun : percer au plus haut niveau.

Aujourd'hui, les deux joueurs ont réalisé leur rêve. Doku s'est imposé à Manchester City et De Winter a franchi un cap cette saison avec l'AC Milan.





Le défenseur admire son ami d'enfance. "Jérémy est une immense star et un joueur de premier plan. Je l'appelle mon frère. On se connaît depuis notre adolescence. J'espère qu'il pourra nous emmener très loin lors de cette Coupe du monde."

Ngoy est le principal concurrent de De Winter

À ce stade, De Winter n'est pas le premier choix de Rudi Garcia en défense. Nathan Ngoy semble mieux placé que lui.

De Winter ne s'en inquiète pas. Sa saison lui a permis d'enchaîner les rencontres de haut niveau. "J'ai connu une belle progression cette année et j'ai emmagasiné beaucoup d'expérience. À Milan, la pression est importante, mais j'ai énormément grandi en tant que joueur."

Le défenseur souligne qu'il pense avant tout au collectif. "Je n'ai pas d'attentes précises. L'essentiel, c'est que la Belgique réussisse. Je donnerai tout pour l'équipe et pour notre pays. Ensuite, ce sera au coach de faire ses choix."