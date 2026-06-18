Dries Mertens aurait envisagé un très surprenant comeback

Dries Mertens a savouré, la saison dernière, sa première année en tant que retraité. L’ancien attaquant a tout de même brièvement envisagé un retour.

Dries Mertens n’a jamais officiellement annoncé sa retraite, mais il est désormais clair que le footballeur de 39 ans a raccroché les crampons.

Après son aventure au Galatasaray, Mertens n’a pas signé de nouveau contrat, alors même que Cim Bom Bom souhaitait retenir le Diable Rouge aux 109 sélections pour au moins une saison supplémentaire.

Dries Mertens au Sporting Hasselt... ou en Indonésie ?

Sam Kerkhofs, président du Sporting Hasselt, a entre-temps admis avoir tenté de faire venir Mertens. Le club de D1 VV visait la montée en Challenger Pro League, et y est parvenu sans Dries Mertens (dont la femme est la cousine de Kerkhofs).

Ces derniers mois, Mertens a parcouru le monde avec sa famille. Het Laatste Nieuws affirme que l’ancien attaquant a brièvement songé à effectuer un come-back.



Lors de son séjour en Indonésie, Mertens a été approché par un club non identifié. Il a finalement décidé de ne pas revenir sur sa retraite, mais aurait hésité. Cela aurait été une sacrée surprise. Radja Nainggolan, notamment, a évolué en D1 indonésienne avant de revenir en Belgique.