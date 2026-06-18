Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber
Photo: © photonews
Deviens fan de RFC Seraing! 49

Arrivé au mois de février, Arnauld Mercier a obtenu quatre victoires et trois partages en neuf matchs pour son retour au Pairay. Une fin de saison satisfaisante, qui a poussé le RFC Seraing à lui offrir une prolongation de contrat, annoncée officiellement ce jeudi.

Onzième de la Challenger Pro League la saison dernière, le RFC Seraing est parvenu à assurer son maintien sur le terrain. Une satisfaction pour les Métallos, qui ont décidé de prolonger le contrat de leur entraîneur Arnauld Mercier, arrivé au Pairay en février et ayant obtenu un bilan de quatre victoires, trois partages et deux défaites en neuf matchs.

"Le tacticien français, qui vient tout juste de fêter son 54e anniversaire, dirigera à nouveau notre équipe première lors du prochain exercice de Challenger Pro League", annonce fièrement le club sérésien dans un communiqué, avant d'apprendre que le rôle d'Arnauld Mercier sera un peu plus étendu que la saison dernière, signe de la confiance placée en lui.

"Notre T1 endossera également, dans le cadre de sa fonction, un rôle prépondérant dans l’identification et le développement des joueurs en post-formation amenés à intégrer notre noyau professionnel", poursuit le RFC Seraing.

Seraing très heureux de poursuivre avec Arnauld Mercier

Un communiqué dans lequel Roy Eliott Lowy, Directeur Général et Coordinateur Sportif du club, s'est exprimé. "Nous sommes très heureux de confirmer la prolongation de l’aventure d’Arnauld Mercier au Pairay. Arrivé en février dans un contexte délicat, Arnauld a immédiatement su trouver les leviers nécessaires pour stabiliser le groupe, redonner de la confiance à l’équipe et surtout tirer le meilleur de nos jeunes joueurs, qui constituent l’axe essentiel de notre projet.

"Son travail, à la fois rigoureux et humain, a permis d’élever le niveau d’exigence quotidien tout en instaurant une dynamique collective positive, qui n’aura pas échappé à nos supporters et adversaires. Au-delà des résultats, nous saluons sa capacité à incarner les valeurs du club qu’il connaît bien et à s’inscrire pleinement dans notre projet de développement.

"Dans une volonté de continuité et de stabilité, il était naturel pour nous de prolonger cette collaboration. La construction d’un projet solide passe par la cohérence et la durée, et Arnauld s’inscrit parfaitement dans cette logique. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble ce travail et d’aborder la prochaine saison avec ambition, exigence et détermination."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RFC Seraing
Arnauld Mercier

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Delorge - Mercier - Siquet

18:20
Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

Le RSC Anderlecht a fait une offre pour un ancien joueur de Jupiler Pro League

18:20
LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

LIVE Coupe du monde 18/6 : l'arbitre de Belgique Iran est connu

18:00
Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

Voici l'arbitre qui dirigera les Diables Rouges face à l'Iran

18:00
Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

Tout juste arrivé en Serie A, Domenico Tedesco veut recruter un joueur de Pro League

17:30
Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

Le BCS d’Anderlecht ne lâche rien : après le stade et Neerpede, voilà maintenant des banderoles à… Pairi Daiza

16:00
Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

Hugo Siquet en route vers un départ du Club de Bruges pour rejoindre un club étranger ?

15:25
Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

Lazare Amani (ex-Eupen, Charleroi, Union, Standard) est de retour en Jupiler Pro League !

14:57
Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

Première journée, grandes lignes : voici le calendrier de la saison 2026-2027 de Pro League !

13:57
1
L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

L'Olympic Charleroi confirme son action judiciaire et conteste toujours sa relégation

13:07
Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

Un rôle plus important que lors de son premier match confié à Bram Van Driessche au Mondial

12:30
"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

"C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop sévère" : Hugo Broos se montre frustré avant d'affronter la Tchequie

12:00
Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

Ces maillots du Mondial qui pourraient devenir des pièces de collection : la Belgique se démarque

11:40
Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

Tout juste parti de la RAAL : une bonne connaissance de Nicolas Frutos à Charleroi ?

11:20
"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

"Je suis très satisfait de l'attitude de l'équipe" : Roberto Martinez ne se montre pas inquiet

11:00
Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux" Interview

Seattle accueille les Diables avec plaisir : "Ils ne sont vraiment pas prétentieux"

10:30
1
OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

OFFICIEL : le RFC Liège annonce la prolongation de Gaëtan Englebert et de son staff

09:30
Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

Un été sous pression attend Anderlecht : Antoine Sibierski a énormément de travail

10:00
La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

La Colombie s'offre une victoire avec un but d'un ancien de Pro League, le Ghana s'impose de justesse

08:30
L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

L'Angleterre lance parfaitement sa Coupe du monde avec une victoire

08:00
L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

07:30
Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

Le guide des supporters des Diables à Los Angeles : détails et infos avant Belgique-Iran !

07:00
Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !" Interview

Les Seattle Sounders nous ont accueilli pour discuter des Diables : "Le blond de l'AC Milan, impressionnant !"

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Piedfort - De Busser - Amorim

23:00
De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

De la Pro League vers la Bourgogne ? Will Still veut emmener un Diablotin à Auxerre

23:00
De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension Interview

De 10.000 à 1,3 million d'abonnés : un Diable Rouge a changé de dimension

22:30
Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

Nouveau coach à Beveren : bientôt un nouveau venu en D1A

22:00
Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

Où reste le nouveau stade ? Le CEO du RFC Liège prend la parole

21:30
Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

Et encore, Roberto Martinez a sué à grosses gouttes en fin de match : la RDC contraint le Portugal au partage

21:07
Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ? Analyse

Pourquoi la montée de Romelu Lukaku et le but ont-ils mis fin au temps fort des Diables contre l’Égypte ?

20:40
1
Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner" Interview

Qui sera le successeur de Thibaut Courtois ? "Je vais tout donner"

20:00
Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

Le choc en France : encore sur les bancs de Ligue 1 il y a un mois, Eric Roy nous a quittés à 58 ans

20:20
Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

Officiel : Charleroi nomme son entraîneur pour la saison prochaine

19:35
Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal Analyse

Le même constat qu’en 2018 : un élément majeur manque à la Belgique pour atteindre le Graal

19:00
Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

Le Comité Disciplinaire a eu la main lourde : le Standard et Charleroi s'opposent à leur sanction !

17/06
1
Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

Anderlecht et le Club de Bruges peuvent oublier cette piste : ce gardien belge a fait son choix

17/06

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved