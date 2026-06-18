Quel entraîneur à Seraing la saison prochaine ? La décision vient de tomber

Arrivé au mois de février, Arnauld Mercier a obtenu quatre victoires et trois partages en neuf matchs pour son retour au Pairay. Une fin de saison satisfaisante, qui a poussé le RFC Seraing à lui offrir une prolongation de contrat, annoncée officiellement ce jeudi.

Onzième de la Challenger Pro League la saison dernière, le RFC Seraing est parvenu à assurer son maintien sur le terrain. Une satisfaction pour les Métallos, qui ont décidé de prolonger le contrat de leur entraîneur Arnauld Mercier, arrivé au Pairay en février et ayant obtenu un bilan de quatre victoires, trois partages et deux défaites en neuf matchs.

"Le tacticien français, qui vient tout juste de fêter son 54e anniversaire, dirigera à nouveau notre équipe première lors du prochain exercice de Challenger Pro League", annonce fièrement le club sérésien dans un communiqué, avant d'apprendre que le rôle d'Arnauld Mercier sera un peu plus étendu que la saison dernière, signe de la confiance placée en lui.

"Notre T1 endossera également, dans le cadre de sa fonction, un rôle prépondérant dans l’identification et le développement des joueurs en post-formation amenés à intégrer notre noyau professionnel", poursuit le RFC Seraing.

Seraing très heureux de poursuivre avec Arnauld Mercier

Un communiqué dans lequel Roy Eliott Lowy, Directeur Général et Coordinateur Sportif du club, s'est exprimé. "Nous sommes très heureux de confirmer la prolongation de l’aventure d’Arnauld Mercier au Pairay. Arrivé en février dans un contexte délicat, Arnauld a immédiatement su trouver les leviers nécessaires pour stabiliser le groupe, redonner de la confiance à l’équipe et surtout tirer le meilleur de nos jeunes joueurs, qui constituent l’axe essentiel de notre projet.

"Son travail, à la fois rigoureux et humain, a permis d’élever le niveau d’exigence quotidien tout en instaurant une dynamique collective positive, qui n’aura pas échappé à nos supporters et adversaires. Au-delà des résultats, nous saluons sa capacité à incarner les valeurs du club qu’il connaît bien et à s’inscrire pleinement dans notre projet de développement.





"Dans une volonté de continuité et de stabilité, il était naturel pour nous de prolonger cette collaboration. La construction d’un projet solide passe par la cohérence et la durée, et Arnauld s’inscrit parfaitement dans cette logique. Nous nous réjouissons de poursuivre ensemble ce travail et d’aborder la prochaine saison avec ambition, exigence et détermination."