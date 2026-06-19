C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été
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Avec Laurens Goemaere, le Standard est bel et bien en passe de boucler, déjà, son deuxième transfert de l'été. Un accord aurait été trouvé avec le Club de Bruges, après que Marc Wilmots se soit entendu avec le jeune milieu de terrain il y a déjà près de deux semaines.

Loïc Woos

Laurens Goemaere est Rouche !

C'est officiel, Laurens Goemaere, capitaine du Club NXT en Challenger Pro League et en Youth League, a signé un contrat de quatre ans au Standard.

"Après quatre saisons au Club NXT, c’est maintenant le timing idéal pour franchir un palier en Jupiler Pro League. Le projet du Standard de Liège correspond parfaitement à mon souhait de poursuivre mon évolution. Je suis impatient d’entamer la préparation et de relever ce nouveau challenge avec les Rouches", a déclaré le milieu de terrain dans le communiqué du club.

"Acteur majeur et capitaine lors du magnifique parcours des jeunes Brugeois en Youth League, Laurens est un milieu défensif et récupérateur avec une mentalité de leader qui doit être considéré comme un élément d'avenir pour notre club", a assuré, quant à lui, le directeur sportif Marc Wilmots.

Avec Laurens Goemaere, le Standard est bel et bien en passe de boucler, déjà, son deuxième transfert de l'été. Un accord aurait été trouvé avec le Club de Bruges, après que Marc Wilmots se soit entendu avec le jeune milieu de terrain il y a déjà près de deux semaines.

Avec l'arrivée de Bruny Nsimba officialisée il y a déjà plus de deux mois, le 25 mars, le Standard a déjà bien lancé son mercato estival. Les Rouches n'attendent pas spécialement de vendre avant de renforcer leur effectif, et passent déjà à l'action.

Les quelques difficultés montrées en défense et la lourde blessure de Josué Homawoo, qui ne reviendra pas avant le Nouvel An, ont aussi encouragé Marc Wilmots à avancer sur le dossier Dimitri Lavalée, avec qui les discussions sont en bonne voie.

Le nom de Norman Bassette a également été évoqué, mais ce dernier n'arrivera pas avant le départ de l'un (ou deux) des nombreux avant-centres du noyau (Nkada, Ayensa, Nsimba, Mitongo... mais aussi Thomas Henry et Grejohn Kyei, toujours au club). Le tout sans compter Bernard Nguene, qui peut tant évoluer dans l'axe que sur un côté. 

Pour Laurens Goemaere au Standard, il ne reste que l'officialisation

Un dossier mis en "stand-by", donc, qui n'est pas le cas de celui menant à Laurens Goemaere. Avec le jeune milieu de terrain du Club Bruges NXT (20 ans), un accord personnel a déjà été trouvé depuis près de deux semaines... en attendant de celui avec le Club de Bruges.

Selon les indiscrétions qui nous reviennent, cela serait dans la poche, et le natif de Waregem devrait bien devenir la deuxième recrue estivale des Rouches et ainsi suivre le même trajet qu'Ibe Hautekiet.

Le Matricule 16 doit débourser une faible indemnité (entre 500.000 et 750.000 €) pour le capitaine du Club NXT en Youth League, sous contrat jusqu'en 2027 à Bruges. Il devrait s'engager sur le long terme en bord de Meuse.

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