C'est officiel : le Standard annonce sa deuxième recrue de l'été

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avec Laurens Goemaere, le Standard est bel et bien en passe de boucler, déjà, son deuxième transfert de l'été. Un accord aurait été trouvé avec le Club de Bruges, après que Marc Wilmots se soit entendu avec le jeune milieu de terrain il y a déjà près de deux semaines.