C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL
Photo: © photonews
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Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes en Belgique, Maxence Maisonneuve a confirmé son départ de la RAAL La Louvière. Après près de 100 matchs disputés en trois saisons, le défenseur central devrait prendre la route du Wisla Cracovie, même si rien n'est encore signé.

Loïc Woos

C'est officiel pour Maxence Maisonneuve

N'ayant pas prolongé son contrat qui se terminait ce 30 juin 2006 à la RAAL La Louvière, Maxence Maisonneuve se retrouvait libre et attirait quelques clubs étrangers dès le début du mercato estival. Mais rapidement, l'un d'eux s'est montré le plus concret dans les négociations.

Il s'agit du Wisla Cracovie, promu en première division polonaise cette saison. Un club qui "tease" la nouvelle du transfert de Maxence Maisonneuve, avec une vidéo montrant un cuistot préparer une bouillabaisse, célèbre plat de la ville de Marseille, lieu de naissance de Maxence Maisonneuve, qui a débuté son parcours à Martigues, dans l'arrondissement marseillais. Le défenseur central a signé un contrat de deux ans, assorti d'une troisième année en option.

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes en Belgique, Maxence Maisonneuve a confirmé son départ de la RAAL La Louvière. Après près de 100 matchs disputés en trois saisons, le défenseur central devrait prendre la route du Wisla Cracovie, même si rien n'est encore signé.

L’ère Frédéric Taquin désormais terminée, c’est une nouvelle page qui s’ouvre à la RAAL La Louvière. Sous la houlette d’Edward Still, les Loups auront à cœur de se positionner le plus loin possible de la bataille pour éviter la relégation... ce qui ne sera pas chose aisée dans une série à 18 équipes, sans Play-Offs et avec, sauf nouveau changement des instances supérieures, deux descendants directs.

Du côté de l’Easi Arena, Still devra remodeler un effectif dépourvu de plusieurs cadres. En attaque, Pape Moussa Fall (Metz) et Jerry Afriyie (Al-Qadsiah) étaient prêtés et sont retournés dans leur club respectif, tandis que le taulier défensif Maxence Maisonneuve s’en va lui aussi après avoir disputé 99 matchs en trois saisons.

Maxence Maisonneuve quitte la RAAL, des souvenirs plein la tête

Son départ, pressenti depuis plusieurs semaines, a été confirmé par le principal intéressé lui-même sur ses réseaux sociaux. “C’est le moment… Louviéroises, Louviérois, je ne pouvais pas partir sans vous dire au revoir. Cette aventure a commencé il y a 3 ans. 3 ans de passion, de travail et de souvenirs gravés à jamais”, débute le défenseur central de 27 ans, qui se rappelle ses meilleurs souvenirs depuis son arrivée en provenance de l’Olympic Charleroi, en 2023.

“Il y a eu ce titre en Nationale 1, synonyme de retour dans le monde professionnel. Et surtout ce 18 avril 2025… Une date que La Louvière n’oubliera jamais. Celle du retour de la RAAL parmi l’élite du football belge, en Jupiler Pro League. On a tout vécu ensemble. Des terrains de la 3e division jusqu’à l’émotion d’un derby gagné à domicile contre Charleroi. Des émotions immenses au Jan Breydel, des nuits de coupe à Malines, et ce Tivoli plein à craquer pour accueillir l’un des plus grands clubs belges, Anderlecht.”

“C’est pour tout cela que je ne pouvais pas partir sans dire merci. Merci à toutes les personnes du club qui ont été présentes depuis mon arrivée à l’été 2023 : direction, staff, coéquipiers avec qui nous avons gravi ensemble les échelons, les nombreuses victoires comme les moments plus difficiles. Et enfin, merci à vous, supporters, pour votre soutien indéfectible, dans chaque stade, à chaque instant de cette aventure. La RAAL restera dans mon cœur et j’en serai toujours le premier supporter !”, a déclaré Maxence Maisonneuve.

En route vers le Wisla Cracovie, promu en D1 polonaise

Libre de tout contrat, le Français ne devrait pas tarder bien longtemps avant de retrouver officiellement un nouveau défi. Selon nos informations, un accord de principe existe avec le Wisla Cracovie, promu en première division polonaise, et les discussions se poursuivent dans le bon sens. Aucun papier officiel n’a encore été signé, mais l’arrivée de Maxence Maisonneuve devrait se concrétiser dans les prochains jours... sauf surprise de dernière minute.

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