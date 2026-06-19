C'est officiel : Maxence Maisonneuve a trouvé son nouveau club après son départ de la RAAL

50

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes en Belgique, Maxence Maisonneuve a confirmé son départ de la RAAL La Louvière. Après près de 100 matchs disputés en trois saisons, le défenseur central devrait prendre la route du Wisla Cracovie, même si rien n'est encore signé.