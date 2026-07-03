Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?
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Alors que Pape Thiaw est toujours, à ce jour, le sélectionneur du Sénégal malgré les interrogations qui entourent sa position suite à l'élimination de la nation africaine du Mondial, un nom ressort dans la presse sénégalaise. Il s'agit de celui d'Habib Beye, actuellement libre de tout contrat.

Habib Beye est désormais sans club suite à sa fin d'aventure avec l'Olympique de Marseille. La saison dernière, il avait rejoint le club phocéen en provenance du Stade Rennais en cours de saison, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour le Franco-Sénégalais. Les Marseillais ont été éliminés en 1/4e de finale de la Coupe de France et ont terminé à la cinquième place en Ligue 1. Des résultats décevants donc, qui l'ont contraint à partir. La signature de son successeur, Bruno Genesio, a été officialisée ce mercredi.

Dans un communiqué publié sur son compte Instagram, Habib Beye a alors fait ses adieux à l'OM ce jeudi : "Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude"

"À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille," a-t-il conclu.
 

Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw


Désormais à la recherche d'un nouveau défi, Habib Beye voit son nom ressortir avec insistance dans la presse sénégalaise. Le technicien franco-sénégalais est évoqué comme une piste en cas de départ de Pape Thiaw, toujours en poste à ce jour. Reste désormais à savoir si l’ancien entraîneur de l’OM serait prêt à se lancer dans un tel défi ou s’il privilégierait une signature dans un club.

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