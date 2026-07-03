Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine

Scott Crabbé, journaliste football
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Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine
Photo: © photonews

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Willy Semedo fait désormais partie de ces joueurs sans club qui disputent la Coupe du Monde. Il y a huit ans, il débarquait pourtant à Charleroi mais n'y aura que très peu joué.

Cette nuit, sur le coup de minuit, le Cap Vert jouera le match le plus attendu de son histoire. Après avoir contraint l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay au partage lors de la phase de groupe, les Requins Bleus se frottent aux champions du monde argentins, ni plus ni moins.

Au sein du groupe, quelques noms sont familiers aux suiveurs de Pro League. Comme celui d'Helio Varela, récemment actif du côté de La Gantoise. Ou celui de Nuno Da Costa, ancien dribbleur fou de Mouscron. Mais l'on pense moins à Willy Semedo.

En juillet 2018, Charleroi avait payé 130 000 euros pour attirer cet attaquant en provenance du club chypriote d'Alki Oroklini, où il avait lancé sa carrière professionnelle après avoir écumé les clubs d'Île-de-France.

Deux apparitions avec les Zèbres et puis s'en va

Mais il n'avait pratiquement pas joué au Mambourg, tout juste 40 minutes disputées en fin de saison lors des Playoffs sous les ordres de Felice Mazzù. Charleroi l'a ensuite prêté à Roulers (où il a un rien plus joué en D1B), avant de le céder définitivement en Roumanie, au Politehnica Iasi. Ont ensuite suivi des passages à Grenoble, Pafos, Al-Faisaly et à l'Omonia Nicosie, où son contrat a récemment pris fin.

Le natif de Bordeaux ne devrait toutefois pas avoir trop de soucis à se recaser : à 32 ans, il reste sur la meilleure saison de sa carrière, avec pas moins de 18 buts et 10 assists avec l'Omonia, dont il a porté les couleurs en Conférence League (un but inscrit contre le Dynamo Kiev).

Son état de forme a conforté sa place en équipe nationale cap-verdienne, qu'il fréquente depuis 2020. Titulaire lors du dernier match conte l'Arabie saoudite, brillera-t-il cette nuit contre l'Albiceleste ?

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