Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

Arrivé au Cercle de Bruges en février 2020, Warleson devrait quitter le Cercle de Bruges six ans plus tard. Un retour au pays attend le portier de 29 ans, proche de s'engager avec Botafogo.

Gardien brésilien de 29 ans, Warleson est arrivé au Cercle de Bruges en février 2020 après une période d'un mois passée libre de tout contrat. Un club qui lui a permis de se révéler en Belgique.

Pas toujours titulaire, car enclin à souffler le chaud et le froid, il a disputé une centaine de matchs officiels pour les Groen & Zwart, dont sept lors de la campagne historique de Coupe d'Europe.

Malgré une prolongation de contrat au mois d'avril, Warleson va néanmoins quitter le Cercle de Bruges cet été, annoncent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Warleson et Maxime Delanghe tous deux sur le départ du Cercle de Bruges

Un retour dans son pays natal attend celui qui devait officiellement s'engager à Botafogo dans les prochaines heures. Il forcera le Cercle de Bruges à recruter un nouveau gardien avant la reprise de la saison.



En effet, l'autre numéro 1, Maxime Delanghe, est lui aussi sur le départ, même si aucune offre concrète n'est arrivée sur la table. Un gardien plus expérimenté devrait donc débarquer au Jan Breydel pour encadrer les jeunes Bas Langenbick et Tiemen De Bel, qui devraient donc occuper les rôles de numéro 2 et de numéro 3.