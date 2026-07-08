Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Voici le "Diable rouge" qui a récupéré le maillot de Folarin Balogun
Photo: © photonews

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La présence "forcée" de Folarin Balogun sur la pelouse de Seattle lors du 1/8e de finale contre les États-Unis a sans doute donné un supplément de motivation aux "Diables rouges". Mais pas de ressentiment personnel envers le joueur qui a échangé son maillot avec l'un des nôtres à la fin.

Le nom de Folarin Balogun était probablement inconnu d'une grande majorité des supporters des Diables peu habitués à suivre le football de club ou en dehors des grandes compétitions internationales.

En annulant la carte rouge qui lui avait été adressée lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, sans doute en grande partie à la demande du président américain Donald Trump, la FIFA a mis Folarin Balogun sous le feu des projecteurs. Pas ceux que ses trois buts jusque là dans le tournoi auraient pu mériter.

Un anti-héros juste présent physiquement

Devenu l'anti-héros, l'attaquant de Monaco n'a pas vraiment été à son affaire contre la Belgique, bien mis en poche par Nathan Ngoy qui l'a déjà affronté en Ligue 1. Après la rencontre, il a tenu à aller parler à Rudi Garcia après le match et à souhaiter bonne chance aux nôtres pour la suite du tournoi. Un geste apprécié par le sélectionneur fédéral.

Et si sa présence "forcée" sur la pelouse du Lumen Field a certainement donné un surplus de motivation à nos "Diables rouges", ces derniers ne lui en tenaient naturellement pas rigueur.

Collectionneur de maillots

Un joueur belge a d'ailleurs échangé son maillot avec l'attaquant américain une fois le coup de sifflet final, comme le rapporte le podcast football de Het Laatste Nieuws.

Lire aussi… Une réaction attendue : les mots de Folarin Balogun après la polémique et l'élimination contre la Belgique

C'est Hans Vanaken qui est désormais possesseur du maillot de Folarin Balogun. L'auteur du troisième but belge ce mardi matin est un collectionneur qui possède déjà une vaste collection de liquettes, dont de nombreuses pièces obtenues lors de la Ligue des Champions. Le maillot de Folarin Balogun aura évidemment une histoire particulière à raconter lorsqu'il le montrera à ses amis et membres de sa famille.

Balogun, un adversaire qui réussit bien à Vanaken

Petit fun fact, il s'agissait de la deuxième confrontation en match entre Hans Vanaken et Folarin Balogun. Le 18 septembre dernier, le Club de Bruges avait écrasé l'AS Monaco lors de la première phase de la Ligue des Champions. Le score final ? 4-1 pour les "Blauw en Zwart" avec un Hans Vanaken, aussi auteur du troisième but de siens.

Quel rôle pour Hans Vanaken à la Coupe du monde ? Un ancien Diable Rouge se positionne

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