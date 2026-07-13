Encore à Westerlo en 2025, il s’apprête à être transféré pour près de 60 millions d’euros

Luka Vuskovic n’a jamais disputé le moindre match officiel avec Tottenham, mais il va tout de même rapporter une somme considérable au club anglais. Le défenseur central croate de 19 ans est en route pour Brighton, qui s’apprête à débourser un montant important pour s’attacher ses services.

Selon Florian Plettenberg, Brighton et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert de Luka Vuskovic. Le montant de l’opération s’élèverait à environ 53 millions d’euros fixes, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus. Tottenham aurait également négocié une clause de 20 % sur une future revente. Le défenseur croate de 19 ans doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer un contrat jusqu’en 2031 avec Brighton.

Westerlo a pu observer son talent de près

Il s'agit d'une somme considérable pour un joueur qui n'a pourtant jamais disputé le moindre match officiel avec Tottenham. Lié aux Spurs jusqu'en juin 2030, Vuskovic va néanmoins être transféré dès cet été. Sa valeur marchande est d'ailleurs estimée à 60 millions d'euros par Transfermarkt.

En Belgique, c'est surtout Westerlo qui suivra cette opération avec attention. Lors de la saison 2024/2025, Tottenham avait prêté Vuskovic au club campinois, où il avait laissé une très forte impression. Il avait disputé 36 rencontres, inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, des statistiques remarquables pour un défenseur central.

Un défenseur aux qualités offensives

Luka Vuskovic n'est pas un défenseur comme les autres. Du haut de ses 1,93 m, il domine dans le jeu aérien, mais se montre également très dangereux dans la surface adverse. Il ne l'a pas démontré uniquement en Belgique. Après son passage à Westerlo, Tottenham l'a prêté une saison supplémentaire à Hambourg, où il a de nouveau marqué six buts en 30 matches.

Sur la scène internationale aussi, sa progression est rapide. Le Croate compte déjà six sélections avec son équipe nationale, pour un but inscrit, et a disputé une rencontre lors de la Coupe du monde. Le fait qu'un club de Premier League comme Brighton soit prêt à investir une telle somme montre à quel point son potentiel est considéré comme élevé.





Pour Westerlo, cette opération confirme surtout que le club a accueilli ces dernières années un talent hors norme au Kuipje. Même s'il n'y est resté qu'une saison, le club belge a pu mesurer de près l'étendue de son potentiel.