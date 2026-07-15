Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?
Photo: © photonews
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Envisagé tout un temps comme possible recrue à l'Inter Milan, Mandela Keita pourrait se voir refuser un transfert chez le champion d'Italie, à cause d'un joueur champion de Belgique avec le Club de Bruges.

S'il est désormais dragué par la Premier League, Mandela Keita n'est évidemment pas oublié en Serie A, compétition où il évolue actuellement du côté de Parme.

En avril dernier, nous vous évoquions l'intérêt de l'Inter Milan pour l'ancien joueur de l'Antwerp et d'OH Louvain. Il était même question de l'associer à un autre joueur passé par la Pro League : Aleksandar Stanković.

Acheté par le Club de Bruges avec lequel il a été sacré champion de Belgique pour 9,5 millions d'euros, le Serbe avait été racheté par son club de l'Inter pour 23 millions d'euros.

Un ancien des Francs Borains comme monnaie d'échange

Le média l'Interista expliquait d'ailleurs à l'époque que l'arrivée de Keita pourrait être faciliter par le prêt d'un ancien, lui, de Challenger Pro League. Passé par les Francs Borains chers à Georges-Louis Bouchez, Yanis Massolin avait été acheté par l'Inter à Modène en janvuier dernier. Mais la transition entre la Serie B et la Ligue des Champions n'allait-elle pas être trop abrupte ? Et Parme, club de Mandela Keita, était un club envisagé.

Bonne relation avec Chivu

Non repris par Rudi Garcia pour la Coupe du monde, Mandela Keita pourrait aussi voir ses rêves de transfert chez un cador italien s'évaporer. 

Aleksander Stanković n'a pas été racheté pour être revendu. Il devrait donc bien rester "nerazzurro" en raison de son lien avec l'entraîneur Christian Chivu. Et dans ce cas, le champion d'Italie n'envisagerait plus, selon Sacha Tavolieri, de transférer Mandela Keita. Mais on l'a vu, ce n'est pas la liste des prétendants qui manquent pour le milieu de Parme.

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