Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Charleroi va s'offrir un ancien grand espoir de Ligue 2
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Charleroi n'a pas traîné. Les Zèbres sont sur le point de s'offrir un attaquant du Stade de Reims qui s'était illustré... contre eux il y a quelques jours. Le montant du transfert n'a pas encoré été devoilé.

Quelques jours après avoir marqué contre le Sporting de Charleroi en match amical, Adama Bojang est proche de rejoindre les Zèbres. L'attaquant gambien de 22 ans est attendu ce vendredi aux Pays-Bas pour finaliser son arrivée selon les informations de nos confrères du journal Le Soir. Il rejoindra le groupe de Mario Kohnen en plein stage de préparation avant le début de la nouvelle saison.

Une question de temps

Un accord a été trouvé avec le Stade de Reims, où Bojang est sous contrat jusqu'en juin 2028. Son agent doit régler les derniers détails de son transfert avant d'assister aux prochains matchs amicaux de Charleroi. Il deviendrait la troisième recrue du club après Boubakar Dembaga et Isaac Cissé. Les Zèbres poursuivent leur mercato avec la volonté de renforcer plusieurs secteurs de jeu.

Le Stade de Reims l'avait recruté pour trois millions d'euros

Reims avait déboursé plus de trois millions d'euros en 2023 pour le faire venir, alors que plusieurs clubs plus huppés le suivaient. Après ses débuts au Steve Biko FC, Bojang a évolué à Reims puis aux Grasshoppers, en Suisse, sans parvenir à s'installer sur la durée.

Sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d'euros selon le site Transfermarkt. Charleroi mise sur un jeune joueur qui possède une belle marge de progression.

Buteur contre Charleroi, puis contre les Francs-Borains


L'attaquant arrive avec de bonnes sensations. Après son but contre les Zèbres, il a encore marqué ce mercredi face aux Francs Borains. Le Gambien espère profiter de ce nouveau défi pour relancer sa carrière et retrouver la confiance qui avait attiré les regards il y a quelques années. Il tentera cette fois de faire parler ses qualités du côté du Mambourg.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Reims
Adama Bojang

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Bojang - Openda - Calant

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Bojang - Openda - Calant

21:40
150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

150 millions d'euros de ventes ? Le Club de Bruges est en passe de battre tous les records

21:00
Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

Le seum ? Les supporters de l'Équipe de France lancent une pétition pour rejouer contre l'Espagne

20:30
1
Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

Loïs Openda de retour en Ligue 1 ? Deux clubs se disputent le Diable Rouge

20:00
Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

Les discussions s'intensifient en coulisse : un nouveau stade inspiré de celui de la RAAL devrait voir le jour

19:00
Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

Anderlecht poursuit sa refonte de Neerpede : Jean Kindermans rappelle un homme de confiance

19:30
Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

Officiel : un ancien joueur de la RAAL rebondit à l'Olympic Charleroi

18:00
Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

Un membre du staff de Rudi Garcia quitte les Diables pour le Club de Bruges

17:30
🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

🎥 Déjà décisif...contre le Standard : quand Alexis Trouillet montrait déjà tout son talent à Sclessin

17:00
1
Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

Accord total entre Bruges et Arsenal : Tzolis nouveau transfert record du football belge

15:50
Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

Le rêve était à portée de main : Roman Ferber buteur en Ligue des Champions

16:30
Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

Officiel : un ancien de l'Union signe à Eupen pour retrouver Felice Mazzù

15:30
"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

"Ce n’est pas vrai" : annoncé sur le retour, le cas Malick Fofana tend tout le monde à Lyon

15:00
Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

Anderlecht pourrait bien aligner un joueur de 16 ou 17 ans contre Hammarby

14:30
Révélation de Challenger Pro League, il s’apprête à rejoindre un entraîneur belge à l’étranger

Révélation de Challenger Pro League, il s’apprête à rejoindre un entraîneur belge à l’étranger

14:00
Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

Né cassé à l'entraînement : vers un forfait supplémentaire pour Anderlecht contre Hammarby

13:20
Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

Visite médicale passée ce matin : Edward Still se prépare à accueillir un joueur qu'il a connu à Anderlecht

13:00
Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

Un jeune talent du Sporting de Charleroi rejoint le FC Barcelone

08:22
2
Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges devancé par un club allemand : ce joueur ne signera pas chez les Blauw en Zwart

12:00
Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

Anderlecht impuissant ? L'Union et le Standard à la lutte pour un ancien joueur vedette d'Antoine Sibierski

12:20
Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée Analyse

Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée

11:30
Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

Christos Tzolis a trouvé un accord personnel avec un géant européen

10:20
OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

OFFICIEL : un jeune Liégeois quitte Lille pour se lancer un défi à l’étranger

11:00
"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

"Les gars ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes" : Kane "dévasté" après la défaite de l’Angleterre

10:40
OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

OFFICIEL : arrivé l’été dernier à Liège, un joueur du Standard retourne dans son ancien club

09:50
Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

Les mots forts de Lionel Messi après la qualification de l’Argentine : "Certains auraient dit des conneries"

10:00
1
"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

"Ce sont mes choix et j’en assume la responsabilité" : Thomas Tuchel réagit à son pari raté contre l’Argentine

09:20
1
OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

08:40
Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

08:00
2
Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

07:30
Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

Anderlecht et Schalke 04 proches d’un accord : un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 4 millions

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

22:40
Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

Cette fois, il n'y avait pas de main de Dieu, mais Messi : l'Argentine renverse l'Angleterre et va en finale !

23:36
Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

15/07
Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

22:40
La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

22:10

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 07/08 KV Courtrai KV Courtrai
Charleroi Charleroi 08/08 OH Louvain OH Louvain
Standard Standard 08/08 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 09/08 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved