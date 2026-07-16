Analyse Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Successeur désigné la saison dernière à Bruges, Nordin Jackers est désormais dans une situation compliquée
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Le Club de Bruges a trouvé le successeur de Simon Mignolet en la personne de Yann Sommer. Le gardien suisse de 37 ans arrive comme nouveau numéro un et aura également pour mission de préparer son futur successeur. Une décision qui n'arrange pas Nordin Jackers.

Remontons symboliquement un an en arrière. À l’époque, le Club de Bruges voyait en Nordin Jackers son futur numéro un. Il avait été décidé que le gardien de 28 ans disputerait encore une saison en concurrence avec Simon Mignolet avant de devenir, dès cette saison, le titulaire dans les cages brugeoises.

Aujourd’hui, il ne reste plus rien de cette perspective. Bien au contraire. Après plusieurs erreurs, il a été écarté et jugé trop juste pour assumer ce rôle. À un certain moment, alors qu’il était pourtant apte, Dani Van den Heuvel lui a même été préféré. Le fait que ce dernier n’ait désormais plus non plus sa place dans le vestiaire brugeois en dit sans doute long.

Sommer Yann

Avec Yann Sommer, le Club de Bruges recrute un gardien destiné à être titulaire. L’international suisse aux 94 sélections a évolué au plus haut niveau, notamment au Borussia Mönchengladbach, au Bayern Munich et à l’Inter Milan. Il s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club brugeois. Il aura alors 40 ans.

Ce choix ne doit rien au hasard. Sommer n’arrive pas seulement pour remplacer Simon Mignolet et devenir le nouveau numéro un. Le Suisse aura également pour mission d’accompagner la progression d’un grand espoir du club. Avec Argus Vanden Driessche, le Club de Bruges estime déjà tenir son futur titulaire dans les cages.

Dans la philosophie du Club de Bruges, il n’y a plus de place pour Nordin Jackers

À 19 ans, Vanden Driessche n’est pas encore prêt pour le plus haut niveau. Après avoir appris aux côtés de Simon Mignolet, il pourra désormais travailler et s’entraîner quotidiennement avec Yann Sommer. Il est même probable que le Club de Bruges décide de le lancer lors de la dernière année de contrat du Suisse.

Lire aussi… Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

Reste alors le cas Nordin Jackers. La conclusion est particulièrement dure pour l’ancien gardien de Genk, Beveren et OHL. Le Limbourgeois sait lui aussi qu’un transfert serait sans doute la meilleure solution pour lui et pour la suite de sa carrière. Le Club de Bruges ne compte toutefois pas laisser partir à bas prix un bon gardien remplaçant encore sous contrat jusqu’en 2029.

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