Buteur face aux Diables Rouges lors de la Coupe du monde, ce joueur pourrait s’offrir un joli transfert

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Le nom d’Elijah Just vous dit peut-être quelque chose. Le Néo-Zélandais s’est fait remarquer lors de la Coupe du monde, notamment en marquant face aux Diables Rouges. Auteur de trois buts dans le tournoi, il attire l’attention de plusieurs clubs.

Il a lancé la Coupe du monde de la plus belle des manières. Lors du match d'ouverture de la Nouvelle-Zélande face à l'Iran, Just a inscrit un doublé et permis aux siens d'arracher un précieux point. Il est ainsi devenu le premier Néo-Zélandais de l'histoire à inscrire deux buts lors d'un match de Coupe du monde.

Le milieu offensif a également trouvé le chemin des filets face aux Diables Rouges, malgré la lourde défaite de la Nouvelle-Zélande (1-5). D’une frappe précise, il a trompé Thibaut Courtois.

Le Celtic, les Rangers... et bien d'autres

Grâce à sa vitesse et à son sens du but, Elijah Just s'est imposé comme l'une des rares satisfactions de la Nouvelle-Zélande durant le tournoi. Des performances qui n'ont pas échappé à plusieurs clubs, selon le Daily Record.

Le Celtic suivrait de près le joueur. Il y a quelques semaines déjà, le média écossais évoquait également un intérêt des Rangers. Auteur d'une solide saison avec Motherwell, où il a inscrit sept buts et délivré huit passes décisives, Elijah Just voit sa cote grimper encore plus grâce à son Mondial.

Les deux géants de Glasgow devront toutefois composer avec de la concurrence étrangère. Swansea City souhaiterait lui aussi recruter le Néo-Zélandais. En France, Toulouse s'intéresse également à son profil, selon TalkSPORT.

Sous contrat jusqu'à la mi-2027

Le gaucher est sous contrat avec Motherwell jusqu'à la mi-2027, avec une option pour une saison supplémentaire, mais il semble peu probable qu'il aille au bout de son bail. Selon Transfermarkt, son indemnité de transfert est estimée à 2,5 millions d'euros.

Le parcours de Just est atypique. Formé au PEC Zwolle, aux Pays-Bas, il a ensuite poursuivi sa carrière au Danemark, sous les couleurs du FC Helsingør puis de l'AC Horsens. Après un prêt au SKN St. Pölten, en Autriche, il a rejoint Motherwell, où il s'est définitivement révélé.

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