OFFICIEL : un nouveau milieu de terrain débarque au Standard de Liège

Le Standard de Liège a officialisé la signature de Rayan Touzghar ce vendredi après-midi. Le Franco-Marocain a paraphé un contrat de trois saisons avec une option pour une année supplémentaire. Il arrive en provenance du Pau FC, formation de Ligue 2.

"Tout est réglé entre le Standard de Liège, le Pau FC et le milieu de terrain franco-marocain Rayan Touzghar", écrit le Standard de Liège dans un communiqué publié sur son site web. Le club liégeois renforce son entrejeu avant le début de la nouvelle saison qui arrive à grands pas. Le premier match de championnat aura lieu le 8 août prochain face au Cercle de Bruges.

Touzghar au Standard. Le milieu de terrain franco-marocain de 22 ans arrive de Pau et a signé pour 3 saisons (+1 en option). Bienvenue, Rayan. 🔴⚪️



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Le parcours de Rayan Touzghar

Rayan Touzghar est né en 2003. C'est un jeune joueur âgé de 22 ans. Il a été formé à Nîmes et ensuite à Toulouse, puis est devenu professionnel à Guingamp en 2024 et a signé en prêt à Concarneau pour six mois à l'hiver 2025. La saison dernière, il a rejoint le Pau FC, où il a disputé 35 matchs, inscrit trois buts et délivré trois assists.

Les premiers mots de Rayan Touzghar au Standard de Liège

Le joueur a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Après une belle saison à Pau, je me réjouis de poursuivre mon évolution dans un club renommé comme le Standard de Liège. Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de découvrir la ville, le stade et les supporters."

Marc Wilmots à propos de la nouvelle recrue liégeoise



Le directeur sportif Marc Wilmots a pris la parole sur la nouvelle recrue. Il a présenté le profil du joueur fraîchement recruté par le Standard : "Rayan a un profil de milieu box to box avec un gros volume de jeu et beaucoup de courses vers l’avant. Il a également un bon pied gauche et une bonne technique. Il sort d’une saison pleine avec le Pau FC et va apporter à notre staff technique encore plus d’options dans le milieu de terrain."