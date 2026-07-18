Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht suit un joueur de Bundesliga, mais les négociations s'annoncent difficiles
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Anderlecht s'est renseigné sur Nathan Ngoumou. L'ailier français plaît aux Mauves, mais son gros salaire pourrait compliquer les discussions. Il touche 3 millions d'euros par an au Borussia Mönchengladbach.

Nathan Ngoumou retrouve petit à petit le sourire. Freiné par une grave blessure la saison dernière (rupture du tendon d'Achille), l'ailier du Borussia Mönchengladbach est de retour. À un an de la fin de son contrat, le Français pourrait changer d'air cet été. Il n'a plus joué depuis le mois d'avril 2025... Le club allemand n'est pas fermé à un départ si une bonne offre arrive.

Son profil ne laisse pas Anderlecht indifférent. Selon Foot Mercato, les Bruxellois se sont renseignés auprès du Borussia Mönchengladbach au sujet de Ngoumou. Les Mauves explorent cette piste depuis plusieurs jours.

En Bundesliga depuis quatre ans

Ngoumou connaît bien la Bundesliga. Après avoir été formé à Toulouse, il a rejoint le Borussia Mönchengladbach durant l'été 2022 dans le cadre d'un transfert estimé à huit millions d'euros. L'ailier français espérait s'imposer en Allemagne, mais sa grave blessure a freiné son élan. Désormais remis, sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Un trop gros salaire pour Anderlecht ?

Le problème, c'est l'argent. D'après le journal allemand BILD, Ngoumou touche trois millions d'euros par an en Allemagne. C'est beaucoup trop pour les finances d'Anderlecht. Pour que l'affaire se fasse, le joueur devra accepter de baisser son salaire.

Si Ngoumou vient, il devra baisser son salaire


Les Bruxellois ne sont pas seuls à suivre sa situation. Le retour en forme de Ngoumou a réveillé l'intérêt de plusieurs clubs. Si le transfert avance dans la bonne direction, Anderlecht devra trouver un accord avec le Borussia Mönchengladbach sur le montant du transfert. Il faudra ensuite régler la question du salaire de Ngoumou, bien trop élevé pour le club bruxellois. Autrement dit, plusieurs obstacles devront être levés avant d'envisager une arrivée de l'ailier français à Neerpede.

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