OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

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Charleroi n'a pas traîné. Les Zèbres sont sur le point de s'offrir un attaquant du Stade de Reims qui s'était illustré... contre eux il y a quelques jours. Le montant du transfert n'a pas encoré été devoilé.