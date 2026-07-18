OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain
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Charleroi n'a pas traîné. Les Zèbres sont sur le point de s'offrir un attaquant du Stade de Reims qui s'était illustré... contre eux il y a quelques jours. Le montant du transfert n'a pas encoré été devoilé.

OFFICIEL : Charleroi boucle l'arrivée d'un ancien espoir du football africain

Le Sporting de Charleroi a officialisé ce samedi l'arrivée d'Adama Bojang. L'attaquant gambien de 22 ans rejoint les Zèbres en provenance du Stade de Reims sous la forme d'un prêt. Les négociations entre les deux clubs ont abouti et le transfert est officiel. Bojang avait rejoint le stage de préparation de Charleroi aux Pays-Bas avant l'annonce du club.

L'avant-centre débarque avec de bonnes sensations après avoir marqué à deux reprises en préparation cet été, le premier contre le Sporting Charleroi et le deuxième contre les Francs Borains. Il a une valeur marchande de 1,2 million d'euros selon le site Transfermarkt.

Charleroi n'a pas traîné. Les Zèbres sont sur le point de s'offrir un attaquant du Stade de Reims qui s'était illustré... contre eux il y a quelques jours. Le montant du transfert n'a pas encoré été devoilé.

Quelques jours après avoir marqué contre le Sporting de Charleroi en match amical, Adama Bojang est proche de rejoindre les Zèbres. L'attaquant gambien de 22 ans est attendu ce vendredi aux Pays-Bas pour finaliser son arrivée selon les informations de nos confrères du journal Le Soir. Il rejoindra le groupe de Mario Kohnen en plein stage de préparation avant le début de la nouvelle saison.

Une question de temps

Un accord a été trouvé avec le Stade de Reims, où Bojang est sous contrat jusqu'en juin 2028. Son agent doit régler les derniers détails de son transfert avant d'assister aux prochains matchs amicaux de Charleroi. Il deviendrait la troisième recrue du club après Boubakar Dembaga et Isaac Cissé. Les Zèbres poursuivent leur mercato avec la volonté de renforcer plusieurs secteurs de jeu.

Le Stade de Reims l'avait recruté pour trois millions d'euros

Reims avait déboursé plus de trois millions d'euros en 2023 pour le faire venir, alors que plusieurs clubs plus huppés le suivaient. Après ses débuts au Steve Biko FC, Bojang a évolué à Reims puis aux Grasshoppers, en Suisse, sans parvenir à s'installer sur la durée.

Sa valeur marchande est estimée à 1,2 million d'euros selon le site Transfermarkt. Charleroi mise sur un jeune joueur qui possède une belle marge de progression.

Buteur contre Charleroi, puis contre les Francs-Borains

L'attaquant arrive avec de bonnes sensations. Après son but contre les Zèbres, il a encore marqué ce mercredi face aux Francs Borains. Le Gambien espère profiter de ce nouveau défi pour relancer sa carrière et retrouver la confiance qui avait attiré les regards il y a quelques années. Il tentera cette fois de faire parler ses qualités du côté du Mambourg.

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