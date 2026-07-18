Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger
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Olivier Dumont n'est plus un joueur du RWDM. Le milieu de terrain de 24 ans quitte le Stade Machtens pour signer au MVV Maastricht, en deuxième division néerlandaise.

Longtemps, Olivier Dumont aura été associé au Standard. Formé sur les hauteurs du Sart-Tilman, le milieu de terrain a gravi les marches les unes après les autres au sein des équipes de jeunes des Rouches, jusqu'à être intégré au noyau A.

Lors de la saison 2021/2022, il a ainsi passé les premières semaines de la reprise du championnat avec l'équipe première, s'offrant deux montées au jeu sous les ordres d'un certain Mbaye Leye. Mais la concurrence avait eu raison de son temps de jeu. Pour bénéficier d'un peu plus de rythme, le natif de Visé s'était engagé du côté de Saint-Trond à l'été 2022, disputant 46 matchs pour les Canaris, la majorité en montant au jeu en cours de partie.

Il y a un an, Dumont était redescendu d'un échelon en signant au RWDM. A Molenbeek, l'ancien international belge U17 a disputé la saison la plus fournie de sa carrière en matière de temps de jeu. Mais il n'a pu que constater la relégation du club en D1 FFA il y a quelques semaines.

Olivier Dumont en deuxième division néerlandaise

A la recherche d'un nouveau challenge, Dumont s'est recasé aux Pays-Bas, au MVV Maastricht. Il vient de signer un contrat de deux ans dans la cité frontalière. De quoi lui valoir sa première aventure à l'étranger en deuxième division néerlandaise.

"Olivier figurait sur notre liste depuis un certain temps. Il est polyvalent au milieu de terrain et apporte de l'équilibre à l'équipe. Nous sommes ravis qu'il ait choisi le MVV", se félicite l'entraîneur Andries Jonker, ancien adjoint de Louis van Gaal au FC Barcelone et au Bayern Munich, dans le communiqué officiel.

Pour Olivier Dumont, cette première hors de nos pelouses ne sera toutefois pas si exotique : près de la moitié du noyau du MVV est belge, tandis que la mère du joueur est originaire de Maatricht.

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