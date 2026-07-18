"Sur ces bases la décision a été facile" : Dennis Praet évoque ce qui a fait pencher la balance vers Malines

L'ancien Anderlechtois et Anversois a expliqué son choix après son transfert à Malines. Le milieu de terrain expérimenté, qui reste actif en Jupiler Pro League, se réjouit de ce nouveau chapitre qu'il va débuter derrière la Caserne.

Dennis Praet a déjà foulé à plusieurs reprises ces dernières années la pelouse de l’AFAS Stadion et en a toujours gardé un sentiment positif : "J’ai déjà eu l’occasion de jouer ici à quelques reprises depuis mon retour en Belgique. C’est un beau club, je trouve. Avec le nouveau stade, on ressent vraiment une atmosphère de club familial, avec une très bonne ambiance. J’ai vraiment hâte de jouer", explique-t-il via les canaux du club.

Praet s'est rapidement senti chez lui au KV

Les ambitions de Praet correspondent aussi à celles de son nouveau club. Le KV a impressionné la saison passée et l’ancien Diable Rouge espère que l’équipe pourra poursuivre sur cette lancée : "Je dirais qu’il faut essayer d’égaler la saison dernière, voire faire encore mieux. Je trouve que Malines a réalisé une excellente saison l’année passée."

Avec Praet, Malines fait en outre le plein d’expérience. Le milieu de terrain peut déjà jeter un regard en arrière sur une longue carrière, au cours de laquelle il a laissé sa marque tant en Belgique qu’à l’étranger. Il lui est donc difficile de choisir un seul moment fort.

"C’est difficile d’en choisir un précis. Je joue au football depuis quatorze ou quinze ans maintenant. Les aventures à l’étranger étaient belles, les championnats que j’ai vécus aussi… C’est en fait l’ensemble qui rend tout cela si agréable."

La réputation du club a également pesé dans son choix pour Malines. Praet a notamment sondé Kobe Corbanie, qui avait lui-même quitté l’Antwerp pour Malines auparavant : "J’ai effectivement échangé quelques messages avec Kobe. Je connais aussi des gars qui ont joué à Malines et ils ont tous été très élogieux envers le club. Sur ces bases la décision a été facile."





Quoi qu’il en soit, l’arrivée de Praet représente une solide injection de qualité pour le KV. Lui-même semble particulièrement motivé à l’idée de débuter sa nouvelle aventure.