Stijn Stijnen est satisfait : le Patro Eisden surprend avec le retour d’un ancien pilier, passé par l'Olympic

Le Patro Eisden a rapatrié une vieille connaissance à Maasmechelen. Kevin Kis revient au club après une saison passée à l’Olympic Charleroi.

Le retour de Kevin Kis au Patro Eisden ne sort pas complètement de nulle part. Le défenseur connaît le club de Maasmechelen sur le bout des ongles et était un titulaire régulier lors de son précédent passage. Il avait signé au Patro en 2022 et s’y était imposé comme un élément important, non seulement défensivement mais aussi offensivement.

Une centaine de matchs pour le Patro

Au total, Kevin Kis a déjà disputé 101 matchs avec Patro Eisden. Il y a inscrit 16 buts et délivré 9 passes décisives. Pour un arrière gauche, ce sont des statistiques impressionnantes. Elles montrent immédiatement pourquoi il a toujours été considéré comme bien plus qu’un simple joueur de complément du côté du Patro Eisden.

L’été dernier, Kis avait rejoint l’Olympic Charleroi. Cette aventure chez les "Dogues" n’a finalement duré qu’une seule saison. Il revient désormais "à la maison", comme Patro l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux : "De retour comme s’il n’était jamais parti."

𝗧𝗲𝗿𝘂𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗻𝗼𝗼𝗶𝘁 𝘄𝗲𝗴𝗴𝗲𝘄𝗲𝗲𝘀𝘁. 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗞𝗶𝘀 𝗸𝗲𝗲𝗿𝘁 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼. 💜



De 35-jarige linksback verruilde vorige zomer paars-wit voor Olympic Charleroi, maar keert na één seizoen bij Les Dogues terug naar het vertrouwde nest in… pic.twitter.com/Dp4HMFd11F — K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 18, 2026

Stijnen choisit l'expérience

L’entraîneur Stijn Stijnen est satisfait de l’arrivée du défenseur de 35 ans. Il voit en Kevin Kis un joueur qui sait immédiatement ce que le Patro attend de lui. "En faisant revenir Kevin, je choisis quelqu’un qui connaît la maison, qui sait ce qui sera attendu de lui, et inversement. Je suis convaincu que son expérience nous aidera à remplir nos objectifs."





Cette déclaration éclaire donc sur les raisons de ce transfert. Kis apportera en effet une sacrée dose d'expérience. Il a commencé sa carrière à Eupen avant de défendre les couleurs du Fortuna Sittard, de Roulers, de l'Union Saint-Gilloise et de Lommel dans la suite de sa carrière.

Pour le Patro Eisden, ce retour représente surtout un choix assumé en faveur de la sécurité. Kis n’a plus besoin de faire ses preuves à Maasmechelen, mais il devra néanmoins démontrer qu’à 35 ans, il est toujours capable de répondre aux exigences poussées de Stijn Stijnen. Son passé au club lui donne du crédit ; son expérience devra désormais rapporter à nouveau des points.