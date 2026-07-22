Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Officiel : ciblé par le Standard, un Diable Rouge s'engage ailleurs en Belgique
Photo: © photonews
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C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Norman Bassette est de retour en Jupiler Pro League. Après le KV Malines, c'est désormais au KVC Westerlo que l'éphémère Diable Rouge va tenter de se relancer. Il arrive en provenance de Coventry City.

Norman Bassette est un joueur de Westerlo : voilà plusieurs jours désormais que l'affaire paraissait entendue, et c'est désormais officiel. L'attaquant de 21 ans est prêté pour la saison à venir par Coventry City, avec option d'achat. 

Les supporters du Standard auront un petit temps espéré que Bassette vienne renforcer les rangs des Rouches, mais il est rapidement apparu évident que c'est vers le Kuipje que se dirigeait le natif de Bertrix.

Norman Bassette, formé à Eupen puis à Caen, a fait ses débuts en Ligue 2 en 2021 avant d'être prêté au KV Malines en 2023-2024. Sous les couleurs des Sang & Or, il impressionnera en Jupiler Pro League, même s'il ne disputera que 23 matchs pour 5 buts et une passe décisive. 

Diable Rouge éphémère sous Domenico Tedesco 

À Coventry City, Bassette aura disputé 29 matchs pour deux buts. Des prestations mi-figue mi-raisin qui lui permettront toutefois de... devenir Diable Rouge en 2024. Face à une véritable pluie d'absences, dont certaines semblaient plus diplomatiques qu'autre chose, Tedesco avait décidé de faire appel à Norman Bassette, alors repris avec les Espoirs, afin de parer au plus pressé.

Lire aussi… Visite médicale en cours : le retour de Norman Bassette en Pro League se précise

L'international espoirs, qui compte 6 buts en 10 caps avec les U21, avait alors pu goûter à l'équipe A, montant au jeu à une minute de la fin du temps réglementaire... lors d'une piteuse défaite (1-0) contre Israël en Hongrie. Un match que beaucoup de supporters des Diables préfèrent oublier. 

Avant d'être prêté à Westerlo, Bassette avait déjà été envoyé par Coventry City à Reims et à Kaiserslautern, sans grand succès. Il a inscrit deux buts lors de chacun de ces prêts. Le KVC Westerlo espère donc que cette fois sera la bonne et que l'encore jeune buteur de 21 ans sera relancé au pays. 

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