La Gantoise accrochée par le LNZ Cherkasy : Rik De Mil devra trouver la bonne formule à domicile

La Gantoise n'a pas réussi à prendre l'avantage face au LNZ Cherkasy lors du deuxième tour de qualification de la Conference League. Malgré une meilleure seconde période, les Buffalos ont dû se contenter d'un match nul et devront faire la différence au retour.

Pour son entrée en lice au deuxième tour de qualification de la Conference League, La Gantoise a livré une prestation peu convaincante face au LNZ Cherkasy, jeudi soir en Pologne. Les Buffalos ont manqué de rythme et d'idées dans le jeu. Plus entreprenants après la pause, les hommes de Rik De Mil n'ont pas réussi à s'imposer et devront faire mieux au retour.

La première période a été compliquée pour les Gantois. Malgré une bonne possession du ballon, ils étaient trop imprécis dans leurs passes. En face, le LNZ Cherkasy s'est montré solide et n'a pas hésité à mettre de l'intensité dans les duels. Le gardien de La Gantoise Daniel Schmidt Roef a dû intervenir à plusieurs reprises pour maintenir son équipe dans la rencontre.

Un meilleur niveau en seconde période, mais pas de but

La Gantoise est revenue avec de meilleures intentions après la pause. Les changements effectués par Rik De Mil ont apporté plus de vitesse et de mouvement dans la surface. Malgré cette réaction, pas de but pour La Gantoise...

Les visiteurs peuvent nourrir quelques regrets au vu de leur deuxième période, mais le manque d'efficacité leur a coûté cher.

La Gantoise peut se qualifier à domicile

Ce match nul ne condamne pas La Gantoise, mais il ne lui offre aucun avantage pour le match retour. Les Buffalos devront profiter de leur public pour hausser leur niveau de jeu et se montrer bien plus efficaces devant le but.



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Rendez-vous le 30 juillet pour se qualifier au prochain tour

La victoire sera obligatoire pour décrocher leur qualification pour le troisième tour de la Conference League. Le match retour se disputera le mercredi 30 juillet à la Planet Group Arena.