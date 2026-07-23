Un bouleversement en Pro League ? Un club de Premier League envisage un partenariat avec un club belge !

Un bouleversement en Pro League ? Un club de Premier League envisage un partenariat avec un club belge !
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Le KVC Westerlo pourrait conclure un partenariat surprenant avec Hull City. Selon Sacha Tavolieri, des représentants du club anglais, ainsi que de l’actionnariat turc de Hull City, ont mené des discussions avec les Campinois au sujet d’un partenariat potentiel.

Les discussions auraient eu lieu il y a environ deux semaines à Istanbul, aidées naturellement par les relations entre les propriétaires turcs de Hull City et ceux de Westerlo. Il n’est pas encore question d’un accord pour l’instant, mais les deux parties étudieraient les différentes possibilités.

Westerlo partenaire de Hull comme Strasbourg avec Chelsea ?

D’après les informations de Sacha Tavolieri, Hull City souhaiterait mettre en place un modèle rappelant la collaboration entre Chelsea et le Racing Strasbourg. Dans ce cadre, le club belge pourrait servir de structure de formation et de tremplin pour les talents, sur un modèle rappelant Monaco et le Cercle de Bruges.

L’idée serait d’instaurer un partenariat permettant aux joueurs de circuler entre les clubs et aux jeunes talents d’obtenir des opportunités pour poursuivre leur développement. Aucun accord concret n’a été conclu à ce stade, mais les échanges se poursuivent.

Pour le KVC Westerlo, cet intérêt tombe au moment où le club est en pleine refonte de son effectif. Les Campinois ont été particulièrement actifs sur le marché des transferts cet été et ont déjà vu partir plusieurs joueurs. Au Kuipje, le mercato a pour l’instant surtout été marqué par des mouvements sortants, qu’il s’agisse de transferts définitifs ou de départs temporaires.

Dans le même temps, Westerlo ne s’est cependant pas tourné les pouces au rayon des arrivées. Norman Bassette a notamment été officialisé cette semaine. L’attaquant de 21 ans arrive en prêt de Coventry City et doit offrir des solutions supplémentaires en attaque.

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