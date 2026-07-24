"Ce n'était pas évident" : Nathan Saliba aurait-il vraiment dû être exclu ? L'avis de Vítor Bruno

Vítor Bruno espérait s'imposer pour ses débuts à la tête des Mauves. Finalement, le tacticien portugais a dû se contenter d'un partage face à Hammarby au deuxième tour préliminaire de l'Europa League (1-1). Il s'est exprimé après la rencontre et a notamment donné son avis sur l'expulsion de Saliba.

Anderlecht a ouvert le score très tôt dans la rencontre (5e) à la suite d'un superbe coup franc de Danylo Sikan. Les Mauves ont ensuite tenu leur avantage, mais quelques minutes après l'exclusion de Nathan Saliba (78e), ils ont encaissé un but, inscrit par Frank Junior Adjei (89e). Les Bruxellois ont alors finalement concédé un nul, alors que la victoire était à portée de main.

Oh le coup franc de Danylo Sikan qui ouvre le score pour Anderlecht ! 🚀 #HAMAND #RTLsports pic.twitter.com/uUCIRE9GYX — RTL sports (@RTLsportsbe) July 23, 2026

Vítor Bruno se montre déçu

De quoi décevoir Vítor Bruno, comme il l'a confié après la rencontre : "Je suis surtout déçu. Même à dix contre onze, nous avions le contrôle en fin de match, puis nous encaissons ce but évitable. C'est le football. Mais je suis très fier de notre prestation après seulement cinq semaines de préparation face à un adversaire déjà bien rodé. Hammarby est tout de même le deuxième du championnat suédois."

Le nouveau coach d'Anderlecht voit toujours des points à améliorer : "Je ne peux pas être totalement satisfait de notre football. Après notre ouverture du score, nous avons notamment eu des difficultés face à leur construction de jeu. Avec le carton jaune d'Augustinsson, j'ai aussi dû intervenir à la pause, car leurs attaques sur le côté droit devenaient dangereuses. En revanche, j'ai vu beaucoup de puissance, d'énergie et une excellente mentalité. Nous aurions même pu inscrire davantage de buts."



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Les titularisations de Jayden Onia Seke et Joshua Nga Kana

Jayden Onia Seke et Joshua Nga Kana étaient tous les deux titulaires à seulement 17 ans chacun. "Je les ai titularisés parce qu'ils ont beaucoup de qualités, tout simplement," a souligné l'entraîneur selon le Nieuwsblad. "Et d'autres jeunes auront aussi leur chance, comme Kalonji, qui est monté au jeu, ou encore Ojea. L'expérience est importante, mais chez moi, ce sont les meilleurs qui jouent."

Nathan Saliba méritait-il d'être explusé ?

Nathan Saliba a été expulsé après avoir reçu un second carton jaune. Le Canadien a commis une faute en arrivant en retard. Selon Vítor Bruno, ce n'est cependant pas une faute très évidente : "Je ne suis pas arbitre, mais j'ai revu les images : ce deuxième carton jaune n'était pas évident. C'est dommage que Nathan manque le match retour, car il a montré dès son retour qu'il était prêt. Mais nous n'allons pas nous lamenter. Nous avons suffisamment de joueurs pour faire le travail devant nos supporters." Cette absence reste malgré tout une tuile pour les Mauves, Nathan Saliba étant l'un des meilleurs joueurs.

Exclusion de Nathan Saliba ! Il prend un 2e carton jaune sur cette faute. Mérité ? 🤔 #HAMAND #RTLsports pic.twitter.com/yuADPtH7Rd — RTL sports (@RTLsportsbe) July 23, 2026

La manche retour de ce deuxième tour préliminaire de l'Europa League se tiendra jeudi prochain. Les Mauves recevront Hammarby au Lotto Park, où un succès sera impératif pour se qualifier pour le troisième tour préliminaire. Face à son public, Anderlecht espère bien ne pas décevoir ses supporters. Cette rencontre sera déjà extrêmement importante pour l'avenir de la saison d'Anderlecht, qui a pour ambition claire de disputer l'Europa League.