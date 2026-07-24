Interview Cinq joueurs pour deux places : que peut apporter Bruny Nsimba à l'attaque du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Cinq joueurs pour deux places : que peut apporter Bruny Nsimba à l'attaque du Standard ?
Photo: © photonews
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Officiellement présenté ce mercredi, Bruny Nsimba rejoint un secteur offensif du Standard déjà bien fourni. L'ancien buteur de Dender assure ne pas avoir peur de la concurrence et estime se débrouiller aussi bien dans une attaque à une ou deux têtes.

Cette semaine, le Standard a officiellement présenté à la presse sa première recrue estivale en la personne de Bruny Nsimba. Le Belgo-Angolais de 26 ans, qui arrive en provenance de Dender, a signé son contrat de trois ans dès le mois de mars et rejoint un secteur offensif des Rouches déjà bien fourni, composé également de Timothé Nkada, Bernard Nguene, Dennis Ayensa et René Mitongo. Cinq joueurs pour deux places, donc.

"La concurrence ne me fait pas peur. Je m'entends déjà bien avec eux et l'entraîneur fera ses choix", nous souriait Nsimba dans la salle de presse du SL16 Football Campus ce mercredi. Celui qui avait réalisé ses débuts professionnels lors de la finale de Coupe de Belgique remportée par l'Antwerp contre le Club de Bruges nous a développé la palette des qualités qu'il peut apporter au Standard.

"J'aime réaliser des appels dans le dos de la défense au bon moment, mais aussi décrocher quand il le faut, et évidemment être décisif dans le rectangle. Jouer seul ou avec un deuxième attaquant ? Cela n'a que peu d'importance", répondait celui qui vient d'inscrire 19 buts en deux saisons de Jupiler Pro League avec Dender.

Bruny Nsimba veut gagner la Coupe avec le Standard

Très souriant, Bruny Nsimba paraît aujourd'hui totalement apaisé et prêt à relever le plus grand défi de sa carrière. Une image qui contraste avec celle qu'avait vendue Wesley Sonck, son ancien entraîneur chez les Espoirs de Genk, qui le décrivait comme parfois difficile à gérer.


"Cela fait longtemps, les choses peuvent changer avec le temps. L'entraîneur fait ses choix et il faut les respecter, mais tout sportif veut évidemment jouer le plus possible. Mais avec l'âge, c'est clair qu'on évolue", a déclaré un Bruny Nsimba qui n'a pas voulu trop en dire sur ses objectifs avec le Standard et sur ceux du groupe, mais qui nous a glissé qu'il aimerait remporter "au moins une Coupe" avant la fin de son contrat en bord de Meuse.

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