Des matches truqués à la Coupe du monde ? Sept signalements mettent la FIFA sous pression

La Coupe du monde est visée par sept plaintes pour de possibles manipulations de matchs. La FIFA assure n'avoir relevé aucune anomalie.

Le Groupe de Copenhague, un réseau international spécialisé dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, a signalé à la FIFA sept situations jugées suspectes lors de la dernière Coupe du monde 2026 disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Parmi les cas relevés figurent le carton rouge infligé à Themba Zwane, d'importants volumes de paris sur une défaite de l'Espagne face au Cap-Vert, ainsi que le but refusé à Ferran Torres contre l'Arabie saoudite après une très longue intervention de la VAR.

Des questions autour de l'affaire Balogun

Des paris sur une éventuelle participation de Balogun ont été enregistrés avant même qu'il soit question d'une possible annulation de son carton rouge.

Il y a quelques jours, la FIFA avait publié un message clair, affirmant que rien d'irrégulier ne s'est produit lors de cette Coupe du Monde : "La FIFA Integrity Task Force, créée pour protéger toutes les compétitions de la FIFA contre les menaces liées à la manipulation de matchs, a mené à bien ses travaux autour de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ après avoir surveillé en temps réel les marchés des paris et les événements sur le terrain lors des 104 matchs."

La FIFA se dit particulièrement satisfaite du dernier Mondial et de son intégrité

"Sur la base des informations recueillies et analysées pendant le tournoi, la task force n'a constaté aucune activité de pari suspecte ni aucun indice de manipulation de match lors de la moindre rencontre", pouvait-on lire sur le site web de la FIFA.



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"La FIFA Integrity Task Force a fourni pendant la Coupe du Monde 2026 un cadre solide pour le partage d'informations, l'évaluation des préoccupations potentielles et la coordination d'une réponse rapide," a déclaré Liam Rich, Senior Integrity Manager à la FIFA. "Nous remercions tous les membres de la task force pour leur expertise et leur engagement durant le tournoi et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration lors de futurs tournois de la FIFA."