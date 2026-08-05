Michy Batshuayi poussé vers la sortie à Francfort : que devient le buteur belge ?

De retour avec les Diables Rouges en octobre 2025 sous les ordres Rudi Garcia, Michy Batshuayi rêvait d'une place pour la Coupe du monde 2026. Une grave blessure au pied a tout changé. Aujourd'hui relégué avec la réserve de l'Eintracht Francfort, le joueur 32 ans est poussé vers la sortie.

Ses espoirs ont été sérieusement compromis début décembre 2025, lorsqu’il s’est fracturé le pied lors d'un match face au RB Leipzig. Contraint de passer par la case opération, l’attaquant est resté éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une longue indisponibilité qui a fait capoter un éventuel transfert hivernal et réduit ses chances de retrouver une place en sélection.

Bien qu'il ait retrouvé la forme au printemps et repris les entraînements collectifs, il n'a plus reçu sa chance avec l'équipe première de l'Eintracht Francfort. Le staff technique ne comptait plus sur lui et il a terminé la saison avec l'équipe U21, qui évolue en quatrième division allemande.

Un départ inévitable

La situation n'a guère évolué cet été. Michy Batshuayi n'a pas été retenu pour le stage de préparation de l'équipe première et continue de s'entraîner et de jouer avec la réserve. Il s'est pourtant illustré en inscrivant un but lors de chacun des deux derniers matchs amicaux, sans que cela ne change réellement sa situation.

À Francfort, la concurrence en attaque est désormais importante. Avec notamment Jonathan Burkardt et Younes Ebnoutalib, le club dispose de plusieurs solutions offensives, si bien que Batshuayi ne fait plus partie des plans sportifs. Son contrat court pourtant encore pour une saison, mais toutes les parties semblent s'accorder sur le fait qu'un départ cet été est la meilleure option.

La Turquie ou l'Arabie saoudite ?

L'ancien attaquant du Standard, de l'Olympique de Marseille, de Chelsea, du Borussia Dortmund, de Valence, de Crystal Palace, de Beşiktaş, de Fenerbahçe et de Galatasaray conserve une solide réputation, en particulier en Turquie. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs clubs de Süper Lig, ainsi que le promu Çorum FK, suivent de près sa situation.





Des clubs d'Arabie saoudite seraient également intéressés. Des offres financièrement très attractives restent envisageables pour un attaquant expérimenté au palmarès international comme Batshuayi.

En revanche, un dénouement rapide ne semble pas à l'ordre du jour. Habitué aux transferts conclus dans les derniers jours du mercato, Michy Batshuayi pourrait une nouvelle fois devoir attendre la fin du mois d'août avant de connaître sa prochaine destination.