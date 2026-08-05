OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

Le RWDM a officialisé, ce mercredi, le retour de Sada Diallo. Le milieu belge de 24 ans rejoint le club bruxellois suite à une saison passée à Knokke. Après une saison pleine, il espère continuer à progresser.

"Le milieu de terrain de 24 ans arrive en provenance du Royal Knokke FC, où il a disputé 30 rencontres et inscrit deux buts la saison dernière. Le joueur belge effectue ainsi son retour au RWDM, dont il a déjà défendu les couleurs entre 2021 et 2024", écrit le RWDM sur ses réseaux sociaux.

Les premiers mots de Sada Diallo

Sada Diallo s'est montré ravi de faire son retour dans la formation bruxelloise : "Je suis très heureux de revenir au RWDM, là où tout a commencé pour moi. J'ai hâte de retrouver ce stade mythique et de tout donner pour l'équipe et les supporters."

Sous les couleurs de l'équipe première du RWDM, club où il a été formé après son passage dans le centre de formation de Charleroi, il a disputé un total de 11 rencontres. Il avait quitté une première fois le club en prêt à l'hiver 2023 pour rejoindre les Francs Borains. Après six mois chez les Verts, il est revenu à Molenbeek et est resté au club une saison en Jupiler Pro League, mais a très peu joué. Il a ensuite rejoint librement l'Union Saint-Gilloise U23 à l'été 2024.

Un passage à l'Union SG d'une saison

Il est resté une saison chez les Unionistes, disputant 23 rencontres, avant de rejoindre librement Knokke, où il a réalisé une saison pleine. Désormais, il évoluera en Nationale 1 avec le RWDM et espère bien aider le club à figurer dans le haut du classement.

Le club bruxellois a été relégué au troisième échelon du football belge cette saison parce qu'il n'a pas obtenu la licence requise pour le football professionnel. Le club fait face à une lourde instabilité financière et à des procédures judiciaires.



