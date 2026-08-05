Officiel : un jeune défenseur quitte le Standard pour se relancer en D1 Amateurs

João Correia n'a guère eu l'occasion de se montrer a Standard, où il évoluait avec le SL 16. Arrivé en janvier, le jeune Portugais fait déjà ses valises, mais reste en Belgique : il rebondit à Roulers, toujours en D1 Amateurs, mais de l'autre côté de la frontière.

L'hiver dernier, le Standard avait attiré João Correia en provenance du Portugal. Le garçon pouvait se targuer d'un beau pédigré avec sa formation au Sporting Portugal et à Belenenses. Pour sa première expérience à l'étranger, le latéral gauche de 19 ans a été intégré au SL 16.

Il n'a toutefois pas véritablement l'occasion de se montrer en D1 Amateurs, faisant deux apparitions lors des Playoffs de fin de saison. Il ne sera pas de la partie dans les prochains mois : le joueur a signé du côté de Roulers, en D1 VV.

Déjà à l'entraînement avec le noyau depuis quelques semaines

Sa venue est due en partie au directeur sportif Patrick Rotsaert, qui entretient depuis des années d'excellents contacts avec le Sporting Portugal. Grâce à ces connexions, Roulers a pu convaincre Correia de poursuivre son développement au Schiervelde.

Il y a de fortes chances que Correia n'ait pas à attendre longtemps pour avoir sa chance. Comme il s'entraînait déjà avec le groupe ces dernières semaines, le staff technique a déjà pu l'évaluer en profondeur. Cela a finalement débouché sur un contrat jusqu'à la fin de la saison, au cours de laquelle il pourra faire ses preuves.



