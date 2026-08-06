Interview Sy, Spoden, Sutalo,… l'heure des choix pour Vincent Euvrard au Standard : "C'est un signal pour lui"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Sy, Spoden, Sutalo,… l'heure des choix pour Vincent Euvrard au Standard : "C'est un signal pour lui"
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La fin de la préparation est synonyme d'heure des choix pour Vincent Euvrard, dont pratiquement tous les joueurs sont disponibles pour affronter le Cercle. Chez les jeunes, Noa Sy reste dans le noyau A, ce qui n'est pas le cas de Charli Spoden et des autres. Explications.

Ce vendredi, Vincent Euvrard en sera à la composition de sa première sélection officielle de la saison, un peu plus de vingt-quatre heures avant de recevoir le Cercle de Bruges dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League.

L'avenir de Bosko Sutalo au Standard n'est pas encore tranché

Si pratiquement tous les joueurs attendus sont disponibles, l'entraîneur du Standard en est aussi à l'heure de trancher certains cas en suspens depuis maintenant près de six semaines, et testés durant la préparation. On parle ici des quelques joueurs U23 ayant intégré le groupe, ainsi que de Bosko Sutalo, revenu de son prêt à Cracovia.

"Un cas qui n'est pas encore tranché", nous a répondu Vincent Euvrard en conférence de presse, ce jeudi. "Il vient seulement de recommencer l'entraînement après une blessure et on va prendre le temps de le regarder et de le visionner avant de trancher", a expliqué le T1 des Rouches.

Noa Sy, le seul jeune Rouche à rester dans le noyau A

Il ne sera donc logiquement pas sur la feuille de match, au même titre que tous les jeunes U23 qui ont réalisé la préparation avec l'équipe première, à l'exception de Noa Sy, qui a convaincu le staff et qui restera avec le noyau A. Vincent Euvrard a détaillé ce choix.

"Spoden, Makiese, Malamba, Kalonji et Kokora rejoignent tous le noyau U23, mais ce n'est pas un choix définitif. Noa Sy s'est très bien montré à une position qui nous intéresse, tandis qu'il y a déjà beaucoup de milieux de terrain dans le noyau, par exemple."

"Pour l'instant, notre noyau est composé de 23 joueurs de champ et de trois ou quatre gardiens. Tout le monde est fit et opérationnel, et je préfère m'entraîner avec 23 joueurs de champ au maximum que de continuer avec 27 ou 28, même s'il a été très intéressant de les voir s'entraîner pendant six ou sept semaines avec nous. Cela pourrait encore être le cas si nous avons des défections dans le noyau, ce qui, heureusement, n'a pas encore été le cas. Il n'est pas impossible d'en voir l'un ou l'autre nous rejoindre en cours de saison."

Une grosse déception pour Charli Spoden, qui doit servir d'apprentissage

Une nouvelle qui doit particulièrement attrister Charli Spoden, qui avait été intronisé dans le noyau A la saison dernière, qui était même monté au jeu sur la pelouse du Club de Bruges, et qui fait donc marche arrière pour revenir avec les U23.

"Des déceptions, cela peut arriver dans une carrière de joueur, de coach ou dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas la déception qui va déterminer le futur, mais sa manière de réagir. On leur a bien expliqué. Il suffit de regarder Dries Mertens, qui n'était pas assez bon pour Anderlecht, qui est parti à l'AGOVV Apeldoorn, puis à Utrecht, au PSV et à Naples. Finalement, il ne serait jamais revenu à Anderlecht parce qu'il avait dépassé ce niveau."

"Cela semble un choix logique pour tous les autres, mais moins pour Charli, qui a peut-être une plus grande déception que tous les autres. Mais c'est un signal pour lui qu'il a encore des choses à travailler, un niveau de jeu à hausser et il aura toutes les chances de le faire en D1 ACFF. Cette mauvaise nouvelle, si tu la prends bien, tu te construis un caractère, car dans le foot professionnel, il faut savoir rebondir après des défaites et des déceptions", a conclu Vincent Euvrard.

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