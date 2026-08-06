Un joueur interdit de déplacement, l'inconnue Peano : Edward Still transparent sur son retour au Lotto Park

Scott Crabbé, journaliste football
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Un joueur interdit de déplacement, l'inconnue Peano : Edward Still transparent sur son retour au Lotto Park
Photo: © photonews
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Pour sa première de la saison, la RAAL se déplace à Anderlecht. Edward Still veut jouer un sale tour aux Mauves pour son retour au Lotto Park mais se concentre surtout sur l'évolution de son équipe.

Le dernier affrontement entre les deux équipes avait failli être annulé en dernière minute. Le Lotto Park avait été pris d'assaut par des chutes de neige, ce sont les bénévoles anderlechtois qui avaient permis au match d'avoir lieu. Tout cela pour un 0-0 disputé sur un terrain détrempé.

Edward Still de retour dans le camp d'en face

A l'époque, Edward Still venait de quitter Anderlecht. Présent dans le staff de Besnik Hasi en début de saison, il avait très brièvement repris l'équipe, avant de partir à son tour pour Watford, laissant Jérémy Taravel devenir T1.

"Mes retrouvailles avec Anderlecht ne sont pas spéciales", explique Still en conférence de presse, cité par SudInfo. "C’est un club magnifique, historiquement le plus beau en Belgique, mais je suis tellement fier d’être ici avec le survêt’ de la RAAL, de la représenter, d’être à la tête du projet sportif, que tout mon focus, toute mon énergie, tout mon amour va là-dedans".

L'inconnue Peano

Il y a six mois, Marcos Peano avait été le grand monsieur de la rencontre, avec plusieurs parades de choix pour garder le zéro. Aujourd'hui, sa situation est plus incertaine, entre retour de blessure et transfert potentiel.

"Marcos est médicalement prêt. C’est aussi un choix sportif qui va suivre. Il a repris avec le groupe ce jeudi, il sera avec nous vendredi et samedi mais la question est de savoir s’il est suffisamment prêt pour être aligné ou pas, s’il est en pleine possession de ses moyens. Je vais en discuter avec lui et l’entraîneur des gardiens", explique Still.

Lire aussi… Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Pour le reste, Bryan Soumaré, Alexis Beka Beka et Nolan Gillot reviennent eux aussi de blessure, tandis qu'Anas Tajaouart, prêté par Anderlecht, n'est pas autorisé à jouer.

Sans compter qu'l devrait encore y avoir du mouvement au niveau du mercato : "Il va encore y avoir des départs car on a un effectif très large ainsi que deux ou trois arrivées", confirme Edward Still.

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