Passé par Saint-Trond et l'Antwerp, Arbnor Muja pourrait encore faire son retour en Jupiler Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Passé par Saint-Trond et l'Antwerp, Arbnor Muja pourrait encore faire son retour en Jupiler Pro League
Photo: © photonews
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De retour à Samsunspor, Arbnor Muja jouit de l'intérêt de Saint-Trond et de l'Antwerp, les deux clubs par lesquels il est passé en Belgique. Le club turc serait ouvert à un départ de son ailier, mais vendra probablement au plus offrant.

Prêté par Samsunspor à Saint-Trond la saison dernière, Arbnor Muja est de retour dans le club turc depuis le début de la préparation. Peut-être pas pour longtemps, puisque les Trudonnaires aimeraient l'attirer définitivement au Stayen, même si aucun accord n'a été trouvé à l'heure actuelle.

Un autre club belge aurait cependant rejoint la course, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. En effet, le Royal Antwerp, où Arbnor Muja a évolué entre 2022 et 2024, aimerait également retrouver l'ailier kosovar.

Que ce soit pour l'un ou pour l'autre club, Samsunspor se montrerait assez ouvert aux négociations, Muja entrant dans sa dernière année de contrat et le noyau comportant déjà suffisamment d'ailiers.

Saint-Trond et l'Antwerp veulent rapatrier Arbnor Muja

Auteur de six buts et deux passes décisives en 26 apparitions la saison dernière pour Saint-Trond, le joueur de 27 ans a montré qu'il avait encore les qualités pour faire très mal aux défenses de notre Jupiler Pro League.


Arbnor Muja devrait donc retrouver l'un de ses anciens clubs belges, et c'est probablement le plus offrant qui aura le dernier mot. Impensable, cependant, de le voir prendre part à la reprise de la Jupiler Pro League qui aura lieu ce week-end.

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