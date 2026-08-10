Mons retrouve un joueur après une pige de deux mois au Luxembourg et la découverte de la Ligue des Champions

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Mons retrouve un joueur après une pige de deux mois au Luxembourg et la découverte de la Ligue des Champions
Photo: © photonews
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Parti à l'Atert Bissen, au Grand-Duché de Luxembourg, voici deux mois, Leslie Banoma revient déjà au stade Tondreau.

Arrivé en fin de contrat au RAEC Mons, Leslie Bamona franchissait un nouveau cap dans sa carrière. Après deux saisons passées sous les couleurs montoises, l’ailier hutois rejoignait l’Atert Bissen, champion du Grand-Duché de Luxembourg et engagé au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Leslie Bamona s’était imposé comme l’un des atouts offensifs de l'Albert depuis son arrivée en provenance du Patro Eisden, à l’été 2024. Sa vitesse et sa percussion sur le flanc droit en avaient fait un joueur clé du onze des "Dragons".

Avec l’Atert Bissen, Bamona allait s'offrir une autre dimension en découvrant la scène européenne et l'hymne de la Ligue des Champions, à l'occasion du premier tour prélimaire contre Klaksvík, champion des Îles Féroé. De quoi offrir au Hutois une première expérience particulièrement dépaysante sur la scène continentale.

Un vestiaire qu’il connaît déjà au Grand-Duché

À Bissen, Leslie Bamona retrouvait quelques joueurs cotoyés en D1 FFA (ou ACFF à l'époque), notamment Roman Ferber, meilleur buteur et élu joueur de la saison dans le championnat luxembourgeois. Mais aussi Tyron Crame, l'attaquant passé par Tubize-Braine, Geordan Dupire, qui a évolué chez nous du côté de Mons, Namur et Virton, Lucas Correia, l'ailier de l'Excelsior Virton ou Mehdi Terki, ancien capitaine de l'Olympic Charleroi.

Contrairement à Terki et Crame, il ne jouera aucune minute de cette double confrontation que l'Atert Bissen perdra 2-4 (deux défaites 2-1) au total des deux manches. Mais comme Tyron Crame, qui a décidé d'écourter l'expérience pour revenir en D1 FFA, du côté de l'Olympic Charleroi, Leslie Bamona a décidé d'en faire de même au sein du club dans lequel il évoluait avant ce court départ de l'autre côté de la frontière. 

Déjà actif contre Harelbeke

Leslie Bamona a même déjà retrouvé les couleurs montoises ce samedi, à l'occasion d'une joute amicale face à Harelbeke. L’ailier a ainsi renoué avec le club où il s’était révélé comme l’un des éléments les plus percutants du secteur offensif.

"Notre fusée est de retour sous les couleurs de l’Albert", s’est d’ailleurs réjoui le RAEC Mons sur ses réseaux sociaux. Pas besoin, effectivement, de présenter davantage Leslie Bamona aux supporters montois. Ils savent déjà tout ce qu'il pourra apporter à un club qui vise ouvertement le titre de champion et la montée en Challenger Pro League.

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