Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Le Club de Bruges domine le football belge depuis plusieurs années et se fait une place en Europe. Mais pour dépasser Anderlecht dans l'histoire du football belge, les Brugeois doivent aller plus loin en Ligue des champions et réussir un parcours que personne n'a encore réalisé en Belgique.

Le Club de Bruges a pris une autre dimension ces dernières années. Les résultats suivent et certains joueurs repartent pour des sommes rares pour la Jupiler Pro League. Le dernier exemple est Christos Tzolis, vendu à Arsenal pour 40 millions d’euros. Avant lui, Charles De Ketelaere avait rapporté 36,5 millions, Ardon Jashari 36 millions et Igor Thiago 33 millions. Le Club sait repérer des joueurs, les faire progresser et les revendre au bon moment.

Des gros achats que seul le Club de Bruges peut se permettre

Pour arriver à ce niveau, il faut accepter de dépenser. Bruges l'a fait avec Roman Yaremchuk, acheté 16 millions d'euros à Benfica, ou plus récemment avec Jan Virgili, arrivé de Majorque pour 12 millions. Igor Thiago avait coûté 11 millions, Aleksandar Stanković 10 millions et Raphael Onyedika 9,5 millions. Les montants engagés sont élevés pour la Belgique, mais le Club peut se le permettre grâce aux ventes réalisées chaque été. Cette politique lui donne les moyens de remplacer ses meilleurs éléments sans repartir de zéro.

Des victoires contre des grands clubs en Ligue des champions

C'est en Europe que le Club de Bruges a le plus surpris. En 2022-2023, il partageait son groupe avec Porto, l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen. Les Brugeois ont atteint les huitièmes de finale, avec un incroyable 4-0 à Porto. Benfica a ensuite mis fin au parcours. Un an plus tard, le Club n'était pas en Ligue des champions, mais il est allé jusqu’en demi-finale de Conference League. La Fiorentina l'a privé de finale.

Les quarts de finale de la Ligue des champions, le plafond de verre du football belge

En 2025-2026, le Club de Bruges a encore réussi quelques gros matchs en Ligue des champions. Monaco a été battu 4-1 et le FC Barcelone a dû se contenter d'un 3-3 à Bruges. Marseille est reparti avec une défaite 3-0. Le parcours s'est finalement arrêté en barrages contre l'Atlético de Madrid. Cette campagne a permis au Club d'intégrer temporairement le top 20 du classement UEFA.

L'histoire donne l'avantage à Anderlecht

Malgré tout ce que le Club de Bruges a accompli ces dernières années, Anderlecht reste la référence historique en Belgique. Les 34 titres de champion du Sporting pèsent dans la comparaison, mais son passé européen compte encore plus. Anderlecht a remporté deux Coupes des vainqueurs de coupe, en 1976 et 1978, une Coupe UEFA en 1983 ainsi que deux Supercoupes d'Europe. Cinq trophées européens au total, un bilan qu'aucun autre club belge n'a réussi à égaler.





C'est justement sur ce terrain que Bruges doit faire mieux. Atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions (format 1992) serait un résultat majeur et une première dans l'ère moderne pour le Club et pour la Belgique. S'il veut un jour dépasser Anderlecht dans l'histoire du football belge, c'est probablement par ce genre de parcours qu'il devra commencer.