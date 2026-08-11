Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR

Plusieurs décisions de la VAR ont marqué cette première journée de Pro League. Jonathan Lardot revient sur trois phases à Anderlecht, Saint-Trond et au Standard.

La première journée de Jupiler Pro League a permis de voir les nouvelles règles à l'œuvre. Elles avaient été appliquées lors de la Supercoupe de Belgique, mais c'est ce week-end que les arbitres et les joueurs ont dû s'y habituer. Pour Jonathan Lardot, ce premier week-end s'est plutôt bien passé.

Dans l'ensemble, Lardot estime que les nouvelles règles ont été respectées. Il a remarqué que le jeu allait plus vite. Sur les touches, certains joueurs hésitent parfois où remettre le ballon en jeu. Rien d'inquiétant selon lui, puisqu'il faudra forcément un peu de temps pour que tout le monde prenne ses habitudes.

"Cela apporte effectivement plus de rythme. C'est plus agréable pour le public et, à mon avis, aussi pour les joueurs, parce qu'il y a moins de frustration", explique-t-il à DAZN.

La VAR au centre des débats à Anderlecht et Saint-Trond

Peu avant la pause d'Anderlecht-La Louvière, Giulian Biancone a envoyé le ballon sur le bras d'un défenseur de La RAAL. Lawrence Visser a laissé le jeu se poursuivre, avant que le VAR ne l'invite à revoir les images.

Lardot a estimé que cette intervention n'était pas nécessaire. Le défenseur tentait de jouer le ballon et avait ramené son bras vers le corps. Selon lui, il n'y avait pas de mouvement supplémentaire rendant le contact sanctionnable.





Après avoir visionné les images, Visser est resté sur sa décision initiale et n'a pas accordé de penalty. "Je n'attendais pas d'intervention de la VAR", a déclaré Lardot, qui s'est dit satisfait que l'arbitre n'ait pas changé d'avis après le visionnage.

Le VAR est aussi intervenu lors de STVV-Lommel. En fin de match, Diouf pensait avoir inscrit le but de la victoire, mais une main avant sa frappe a entraîné l'annulation du but.

L'arbitre n'a pas eu besoin de revoir les images. Dans ce cas, la règle est claire : si un joueur marque après avoir touché le ballon du bras, le but est refusé, peu importe la position de celui-ci.

Pas de penalty pour le Standard

À la 15e minute de Standard-Cercle de Bruges, Ravic et Mortensen se sont accrochés près de la surface. Jasper Vergoote a sifflé une faute et indiqué dans un premier temps un coup franc à l'extérieur du rectangle.

Le VAR a constaté que le contact avait eu lieu dans la surface et a demandé à Vergoote de revoir la phase. Après avoir regardé les images, l'arbitre a considéré qu'il n'y avait pas faute et n'a pas accordé de penalty.

Pour Lardot, la décision finale était la bonne. Ravic ne fait pas geste pour provoquer le contact et c'est Mortensen, lancé à pleine vitesse, qui vient heurter le défenseur.