"La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino
Photo: © photonews
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Alors que Gianni Infantino est au cœur d'une polémique suite à sa proposition de projet de vente de parts commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés, Donald Trump a affirmé son soutien envers le président de la FIFA sur son réseau social Truth Social.

Gianni Infantino et la FIFA ont récemment émis l'idée d'un nouveau projet. Le président de la FIFA voulait créer une nouvelle structure commerciale regroupant les principales activités génératrices de revenus des différents tournois de la FIFA puis en vendre environ 20 % à des investisseurs privés.

Un projet qui n'est finalement pas passé, l'AFC, la Concacaf et l'UEFA s'y étant fermement opposées. La FIFA a d'ailleurs reconnu avoir fait des erreurs, mais les justifications de l'instance mondiale n'ont pas convaincu les trois instances citées précédemment, comme l'ont expliqué les confédérations dans un communiqué ce lundi : "Il n’y a toujours aucune reconnaissance du fait que tenter de vendre une participation dans la Coupe du monde de la FIFA constituait une profonde erreur de jugement – non pas simplement une erreur de procédure, mais une rupture fondamentale de confiance avec les institutions mêmes que la FIFA est censée servir."

Donald Trump soutient Gianni Infantino

Bref, revenons à nos moutons. Donald Trump et Gianni Infantino ont une bonne relation, ce n'est un secret pour personne. Alors que beaucoup réclament le départ de l'homme fort de la FIFA, le président américain n'est pas de cet avis.

"La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour quelque raison que ce soit, elle envisageait ne serait-ce qu’un instant de remplacer son président Gianni Infantino", a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

"Il est fantastique, lui qui vient de présider à la Coupe du monde la plus réussie de l’histoire, avec un succès quatre fois supérieur à toutes les précédentes. S’il s’en va, elle ne connaîtra plus jamais un tel succès ni une telle rentabilité ! Merci de l’attention que vous porterez à cette question. Président DJT."

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