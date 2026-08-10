L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC ont publié une lettre ouverte s'adressant directement au monde du football. Via ce communiqué, les trois institutions répondent notamment à la récente lettre de la FIFA reconnaissant avoir commis des erreurs concernant son projet de vente de parts du Mondial.

"Le football est la plus grande passion partagée au monde. Il n’appartient à aucun individu ni à aucune institution", débutent les confédérations dans un communiqué commun. "Il appartient aux joueurs, aux supporters, aux clubs, aux associations membres et à toutes les institutions chargées de préserver son avenir. C’est dans cet esprit que nous nous exprimons aujourd’hui collectivement, en tant que confédérations représentant leurs membres."

Les trois confédérations reconnaissent les progrès réalisés ces dernières années, mais insistent sur le fait qu’ils sont le résultat d’un travail collectif, et non celui d’un seul dirigeant. Elles précisent que leur démarche ne concerne ni l’argent, ni la remise en cause des décisions déjà prises, mais bien une question plus fondamentale : l’intégrité du football et de ceux qui le dirigent.

"Diriger le football n’est pas un privilège que l’on possède. Il ne s’agit pas de détenir – ou d’exiger de conserver – le pouvoir. C’est un devoir au service de la famille du football qui vous accorde sa confiance", ont souligné l'UEFA, la Concacaf et l'AFC. "Lorsque cette confiance est brisée par la tromperie, lorsqu’un individu se place au-dessus du collectif qui lui a confié son autorité, ce devoir est abandonné."

L’abandon du projet de vente de parts commerciales à des investisseurs privés

Dans leur lettre ouverte, les trois confédérations reviennent également sur la réponse de la FIFA après l'abandon du projet de vente de parts de la Coupe du monde : "La FIFA présente cela comme un échec de communication, alors que ce dont le football a été témoin est un manque de discernement."

"Une proposition avancée dans des délais extrêmement courts, sans véritable consultation, et poussée vers une échéance avant que les associations membres puissent correctement en examiner les conditions n’est pas le résultat d’un simple oubli : elle résulte d’une démarche destinée à limiter l’examen et le contrôle", soulignent les trois confédérations.





Les trois institutions soulignent que la FIFA n'a pas reconnu que la proposition du projet était en soi mauvaise : "Il n’y a toujours aucune reconnaissance du fait que tenter de vendre une participation dans la Coupe du monde de la FIFA constituait une profonde erreur de jugement – non pas simplement une erreur de procédure, mais une rupture fondamentale de confiance avec les institutions mêmes que la FIFA est censée servir."

Un manque de transparence

L'UEFA, la Concacaf et l'AFC regrettent également le manque de transparence autour de l'organisation de la réunion de la FIFA organisée au Maroc. "Ce n’est pas le comportement d’un gardien du football, mais celui de quelqu’un qui estime que le football doit lui rendre des comptes. Il y a du silence là où il devrait y avoir de la responsabilité, de la distance là où il devrait y avoir de la transparence." Les trois confédérations réclament qu’une enquête totalement indépendante soit menée sur le fameux projet.