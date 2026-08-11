Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League
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Alors que plusieurs de nos clubs joueront en Coupe d'Europe cette semaine, la deuxième journée de la Jupiler Pro League pointe déjà le bout de son nez. Voici les arbitres désignés pour diriger les neuf rencontres de l'élite.

Avec pas moins de trente buts inscrits en neuf rencontres, la première journée de Jupiler Pro League a tenu toutes ses promesses. On prend les mêmes, on change les confrontations et on recommence pour cette deuxième journée, dont voici les arbitres désignés

14/08/2026 – 20:45 CERCLE BRUGGE KSV - K. ST-TRUIDENSE VV

Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Bryan Bijnens

15/08/2026 – 16:00 R. UNION SAINT-GILLOISE - SV ZULTE WAREGEM

Arbitre : Lothar D'hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Wim Smet
AVAR : Gianni Seeldraeyers

15/08/2026 – 18:15 KV KORTRIJK - R. ANTWERP FC

Arbitre : Nicolas Laforge
Assistant 1 : Quentin Blaise
Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième officiel : Matonga Simonini
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Thibaud Nijssen

15/08/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN - CLUB BRUGGE KV

Arbitre : Jasper Vergoote
Assistant 1 : Michael Geerolf
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Jana Van Laere

Lire aussi… "J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

15/08/2026 – 20:45 KRC GENK - KVC WESTERLO

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Michele Seeldraeyers
Quatrième officiel : Dunken Van De Velde
VAR : Brent Staessens
AVAR : Koen Thijs

16/08/2026 – 13:30 KV RS WAASLAND-SK BEVEREN - RSC ANDERLECHT

Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Mathias Hillaert
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Laurent Willems
AVAR : Nicolas Maszowez

16/08/2026 – 16:00 RAAL LA LOUVIERE - KAA GENT

Arbitre : Bert Put
Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Jan Boterberg
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Koen Thijs

16/08/2026 – 18:30 YR KV MECHELEN - R. STANDARD DE LIEGE

Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième officiel : Michiel Allaerts
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Nico Claes

16/08/2026 – 19:15 LOMMEL SK - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Kevin Van Damme
Assistant 1 : Tom Vanpoucke
Assistant 2 : Gilles De Beuckelaer
Quatrième officiel : Klass Clerkx
VAR : Erik Lambrechts
AVAR : Jo De Weirdt

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