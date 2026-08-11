Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League
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Alors que plusieurs de nos clubs joueront en Coupe d'Europe cette semaine, la deuxième journée de la Jupiler Pro League pointe déjà le bout de son nez. Voici les arbitres désignés pour diriger les neuf rencontres de l'élite.
Avec pas moins de trente buts inscrits en neuf rencontres, la première journée de Jupiler Pro League a tenu toutes ses promesses. On prend les mêmes, on change les confrontations et on recommence pour cette deuxième journée, dont voici les arbitres désignés.
14/08/2026 – 20:45 CERCLE BRUGGE KSV - K. ST-TRUIDENSE VV
Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere
Quatrième officiel : Tom Stevens
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Bryan Bijnens
15/08/2026 – 16:00 R. UNION SAINT-GILLOISE - SV ZULTE WAREGEM
Arbitre : Lothar D'hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Michiel De Cuyper
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Wim Smet
AVAR : Gianni Seeldraeyers
15/08/2026 – 18:15 KV KORTRIJK - R. ANTWERP FC
Arbitre : Nicolas Laforge
Assistant 1 : Quentin Blaise
Assistant 2 : Vito Di Vincenzo
Quatrième officiel : Matonga Simonini
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Thibaud Nijssen
15/08/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN - CLUB BRUGGE KV
Arbitre : Jasper Vergoote
Assistant 1 : Michael Geerolf
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Jana Van Laere
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15/08/2026 – 20:45 KRC GENK - KVC WESTERLO
Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Michele Seeldraeyers
Quatrième officiel : Dunken Van De Velde
VAR : Brent Staessens
AVAR : Koen Thijs
16/08/2026 – 13:30 KV RS WAASLAND-SK BEVEREN - RSC ANDERLECHT
Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Mathias Hillaert
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Anthony Letellier
VAR : Laurent Willems
AVAR : Nicolas Maszowez
16/08/2026 – 16:00 RAAL LA LOUVIERE - KAA GENT
Arbitre : Bert Put
Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Jan Boterberg
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Koen Thijs
16/08/2026 – 18:30 YR KV MECHELEN - R. STANDARD DE LIEGE
Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième officiel : Michiel Allaerts
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Nico Claes
16/08/2026 – 19:15 LOMMEL SK - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Arbitre : Kevin Van Damme
Assistant 1 : Tom Vanpoucke
Assistant 2 : Gilles De Beuckelaer
Quatrième officiel : Klass Clerkx
VAR : Erik Lambrechts
AVAR : Jo De Weirdt
The referees in charge for the upcoming Pro League matchday. ⌚️— Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) August 11, 2026
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