Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

Alors que plusieurs de nos clubs joueront en Coupe d'Europe cette semaine, la deuxième journée de la Jupiler Pro League pointe déjà le bout de son nez. Voici les arbitres désignés pour diriger les neuf rencontres de l'élite.

Avec pas moins de trente buts inscrits en neuf rencontres, la première journée de Jupiler Pro League a tenu toutes ses promesses. On prend les mêmes, on change les confrontations et on recommence pour cette deuxième journée, dont voici les arbitres désignés.

14/08/2026 – 20:45 CERCLE BRUGGE KSV - K. ST-TRUIDENSE VV

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Nick Senecaut

Assistant 2 : Kevin Debeuckelaere

Quatrième officiel : Tom Stevens

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Bryan Bijnens

15/08/2026 – 16:00 R. UNION SAINT-GILLOISE - SV ZULTE WAREGEM

Arbitre : Lothar D'hondt

Assistant 1 : Romain Devillers

Assistant 2 : Michiel De Cuyper

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Wim Smet

AVAR : Gianni Seeldraeyers

15/08/2026 – 18:15 KV KORTRIJK - R. ANTWERP FC

Arbitre : Nicolas Laforge

Assistant 1 : Quentin Blaise

Assistant 2 : Vito Di Vincenzo

Quatrième officiel : Matonga Simonini

VAR : Michiel Allaerts

AVAR : Thibaud Nijssen

15/08/2026 – 20:45 OUD-HEVERLEE LEUVEN - CLUB BRUGGE KV

Arbitre : Jasper Vergoote

Assistant 1 : Michael Geerolf

Assistant 2 : Martijn Tiesters

Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer

VAR : Ken Vermeiren

AVAR : Jana Van Laere



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15/08/2026 – 20:45 KRC GENK - KVC WESTERLO

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Michele Seeldraeyers

Quatrième officiel : Dunken Van De Velde

VAR : Brent Staessens

AVAR : Koen Thijs

16/08/2026 – 13:30 KV RS WAASLAND-SK BEVEREN - RSC ANDERLECHT

Arbitre : Nathan Verboomen

Assistant 1 : Mathias Hillaert

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Anthony Letellier

VAR : Laurent Willems

AVAR : Nicolas Maszowez

16/08/2026 – 16:00 RAAL LA LOUVIERE - KAA GENT

Arbitre : Bert Put

Assistant 1 : Gianni Seeldraeyers

Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Quatrième officiel : Jan Boterberg

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Koen Thijs

16/08/2026 – 18:30 YR KV MECHELEN - R. STANDARD DE LIEGE

Arbitre : Bram Van Driessche

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Quentin Lesceux

Quatrième officiel : Michiel Allaerts

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Nico Claes

16/08/2026 – 19:15 LOMMEL SK - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Kevin Van Damme

Assistant 1 : Tom Vanpoucke

Assistant 2 : Gilles De Beuckelaer

Quatrième officiel : Klass Clerkx

VAR : Erik Lambrechts

AVAR : Jo De Weirdt