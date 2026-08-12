Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Carlos Mejia avait quitté la pelouse en larmes contre Beveren après s'être blessé à la cheville. L'Antwerp en sait plus sur son état et sur la durée de son absence. Les premières nouvelles sont plutôt rassurantes pour le jeune ailier.

Les nouvelles sont rassurantes pour Carlos Mejia. Touché à la cheville pour sa première apparition officielle avec l'Antwerp, l'Équatorien de 19 ans évite une longue absence. Aucune opération ne sera nécessaire, même si le déplacement à Courtrai pourrait arriver trop tôt selon nos confrères du Nieuwsblad.

Moins de deux millions d'euros pour Carlos Mejia

Arrivé cet été du NK Kustosija, Mejia est peu connu du public belge. L'Antwerp est allé chercher le jeune ailier de 19 ans en troisième division croate, où il avait attiré l'attention grâce à ses qualités. Le Great Old a décidé de miser sur son potentiel et aurait déboursé entre 1,2 et 2 millions d'euros pour le faire venir à Anvers. Mejia n'a même pas encore de valeur marchande affichée sur le site Transfermarkt.

Mejia avait fait bonne impression durant la préparation de l'Antwerp

L'Équatorien découvre un tout autre niveau en Belgique. Il avait eu l'occasion de montrer ses qualités pendant la préparation estivale, suffisamment pour se faire une place dans les plans du staff anversois avant le début de la Jupiler Pro League.

Un premier match prometteur

Ses débuts officiels contre Beveren ont donné un premier aperçu. Entré après la pause, Mejia n'a pas hésité à provoquer et à chercher le but. Une de ses frappes est passée près du cadre. Il aurait pu marquer dès sa première apparition sous le maillot anversois. Une première sortie très prometteuse, brutalement freinée par cette blessure à la cheville.



L'incident s'est produit à une dizaine de minutes du terme. Incapable de poursuivre, Mejia a quitté la pelouse très ému et Geoffry Hairemans l'a remplacé. La scène était inquiétante sur le moment, mais les nouvelles sont bonnes pour Mejia.