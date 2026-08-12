Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

La Gantoise affrontera-t-elle l'IFK Göteborg sans Christian Burgess ? La réponse n'est pas connue, mais le défenseur central anglais était absent du dernier entraînement des Buffalos avant le match retour du troisième tour préliminaire de la Conference League face au club suédois.

La Gantoise affrontera ce jeudi à 20h30 l'IFK Göteborg à la Planet Group Arena. Après leur succès 0-1 lors du match aller, les hommes de Rik De Mil ont pour objectif de s'imposer ou, au minimum, de tenir un partage afin de se qualifier pour les barrages de la Conference League.

Pour y parvenir, La Gantoise espère bien compter sur son effectif. Parmi les joueurs importants figure un certain joueur recruté cet été, Christian Burgess. Il s'est déjà bien installé au sein de la formation gantoise et sa présence est déjà presque indispensable.

Le natif de Londres a déjà pris part à quatre matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il a disputé un match de championnat et trois matchs européens. Alors qu'il a à chaque fois joué l'intégralité des rencontres européennes, le week-end dernier, il est sorti à la mi-temps du match entre La Gantoise et Malines. Le défenseur a été remplacé par Maksim Paskotši. Les Buffalos se sont finalement imposés sur le score de 2-0, déjà acquis lors du premier acte.

Christian Burgess pourrait bien ne pas débuter contre Göteborg : les chances de le voir titulaire semblent faibles

Quelques jours plus tard, il est absent du dernier entraînement des Buffalos avant le match capital face à l'IFK Göteborg, rapporte Sudinfo. Il est donc ainsi peu probable de le voir démarrer ce jeudi soir. Maksim Paskotši pourrait le remplacer. L'ancien joueur de Tottenham semble la solution la plus logique à ce poste si Christian Burgess est absent.



Les hommes de Rik De Mil sont pour l'instant toujours invaincus après quatre matchs cette saison. Poursuivront-ils cette série ce jeudi soir ? C'est en tout cas ce qu'espère l'entraîneur belge et ses hommes.