"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL
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Loïs Openda a une nouvelle fois montré un visage positif avec l’OL face au Sparta Prague. Bien qu’il n’ait pas marqué, le joueur belge a réalisé une bonne prestation et a notamment provoqué un carton rouge. Il s’est exprimé en zone mixte après la rencontre.

L'OL s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions hier soir. Les hommes de Paulo Fonseca sont venus à bout du Sparta Prague sur le score de 3-0 à domicile après s'être inclinés 1-2 en déplacement.

Loïs Openda était conscient de l'enjeu : "Après un premier match raté, il fallait vraiment réagir, et vite. Je pense qu'on l'a montré dès la première minute : on était là pour gagner ce match et aller chercher un dernier match avant la qualification. Je pense qu'on a très, très bien réagi, chaque joueur."

Un changement de mentalité

Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la rencontre de la semaine dernière ? "Je pense qu'on a changé pas mal de choses", souligne Loïs Openda en zone mixte au micro de MadeInFOOT notamment. "La mentalité notamment. On savait très bien qu'on ne pouvait pas laisser passer cette qualification avec la saison qu'ils ont faite l'année passée."

"C'était très important de gagner ce match-là. Il y avait pas mal de choses, mais l'esprit d'équipe a changé. C'était beaucoup mieux. On a montré de meilleures choses, que ce soit sur les deuxièmes ballons, pour se créer des occasions et surtout garder le zéro."

Loïs Openda est bien soutenu par ses coéquipiers Ernest Nuamah, Malick Fofana, Corentin Tolisso ou encore Tyler Morton. Chose qu'il a ressentie directement : "C'est pour ça que je suis ici, parce que le club m'a donné envie. C'est sûr qu'avec les joueurs qu'il y a autour de moi, avec la qualité individuelle que chaque joueur a, je vais recevoir des ballons et ça va très bien se passer cette saison. On connaît très bien ces joueurs-là et, au fur et à mesure, je pense qu'on va créer cette connexion et qu'elle sera de mieux en mieux."

Lire aussi… "Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

Objectif Ligue des champions 

Pour l'OL, l'objectif est désormais clair : se qualifier pour la Ligue des champions. Pour y parvenir, il faudra encore passer un tour. Cette rencontre donne certes de la confiance, mais les Gones devront garder les pieds sur terre, comme l'a bien compris Loïs Openda : "On sait qu'on est à 180 minutes d'aller chercher une qualification en Champions League. On sait très bien quelle est l'importance de ce match-là. On gagne 3-0 aujourd'hui à domicile."

"On sait très bien quelle équipe on va affronter la semaine prochaine (Fenerbahçe). Une équipe avec beaucoup de très bons joueurs. Mais nous, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, travailler à l'entraînement et se préparer correctement pour, comme je l'ai dit, aller chercher cette qualification", a-t-il poursuivi.

Loïs Openda a des caractéristiques de jeu claires : "Sprinter, presser, aller dur au duel, c'est ce que j'aime bien faire. Aujourd'hui, j'ai pu le montrer. J'ai réussi à obtenir la carte rouge. Mais voilà, ce sont mes qualités et, au fur et à mesure, on va de mieux en mieux se comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, c'était déjà un peu mieux. Mais on a toute une saison pour travailler et faire les choses correctement tous ensemble."

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