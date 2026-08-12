Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

Le Standard de Liège se déplacera à Malines sans les Ultras Infernos. Le groupe de supporters a décidé de boycotter la rencontre après le refus d'une animation prévue pour le match.

Le Standard de Liège devra faire sans une partie de ses supporters dimanche à Malines. Pour ce premier déplacement de la saison en championnat, les Ultras Infernos ont décidé de ne pas faire le voyage. Le groupe voulait préparer une animation pour la rencontre, mais celle-ci n'a pas été autorisée. Une décision que les supporters liégeois ont décidé de contester en boycottant le match.

Projet refusé malgré avoir suivi les démarches

Les Ultras expliquent avoir effectué les démarches demandées pour pouvoir organiser cette animation. Le matériel prévu devait répondre à plusieurs conditions. Selon eux, toutes les demandes ont été respectées, sans que cela permette d'obtenir le feu vert. "Malgré cela, notre projet a été refusé sans raisons apparentes, alors que toutes les modalités ont été respectées", regrettent-ils dans leur communiqué.

Ce refus est la goutte de trop pour le groupe. Les Ultras Infernos expliquent rencontrer régulièrement des difficultés pour organiser leurs animations et leurs déplacements. Ils citent les règles concernant les tambours, les mégaphones ou le matériel utilisé dans les tribunes. "Année après année, nous faisons face à des restrictions toujours plus nombreuses", dénoncent les supporters du Standard.

Pour les Ultras, les contrôles et les nombreuses règles imposées compliquent de plus en plus leur manière de supporter le Standard. Ils défendent une vision du football dans laquelle les chants, les couleurs et les animations occupent une place importante. "Le football, sans passion, sans couleurs, sans chants et sans animations, perd une partie de son âme".

Le boycott pour se faire comprendre



Les Ultras Infernos ont choisi une mesure forte pour faire passer leur message. "Nous avons pris la décision de boycotter ce déplacement à Malines", annoncent-ils. Le parcage visiteur devra composer sans l'un des principaux groupes de supporters du Standard.