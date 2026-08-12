OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo
Photo: © photonews
Westerlo réagit après la grosse défaite contre l'Union. Les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, jeune ailier sud-coréen de 20 ans appartenant à Tottenham.
OFFICIEL : un joueur de Tottenham débarque en Pro League
Le transfert était dans les tuyaux depuis quelque temps, c’est désormais officiel. Minhyeok Yang rejoint le KVC Westerlo. L’attaquant sud-coréen de 20 ans débarque chez les Campinois sous la forme d’un prêt d’une saison.
Minhyeok Yang arrive de Tottenham Hotspur, où il évoluait depuis janvier 2025. L’international sud-coréen chez les jeunes s’est déjà illustré lors de la Coupe du monde U17 et de la Coupe d’Asie. Il devra désormais apporter des buts et des passes décisives au KVC Westerlo.
Les Campinois lui ont officiellement souhaité la bienvenue sur leur site internet.
Minhyeok Yang is now yellow & blue! 💛💙— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 12, 2026
📲 More info: https://t.co/xQL46F67nq pic.twitter.com/Nk98dWzr8H
Westerlo réagit après la grosse défaite contre l'Union. Les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, jeune ailier sud-coréen de 20 ans appartenant à Tottenham.
Westerlo s'active sur le marché des transferts. Selon nos informations, les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, prêté par Tottenham. Le Sud-Coréen de 20 ans évolue principalement sur l'aile droite et viendra apporter une option de plus en attaque. Il a une valeur marchande de trois millions d'euros d'après le site Transfermarkt.
Min-hyeok appartient à Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2030. Les Spurs l'avaient recruté à Gangwon après une saison à douze buts en 38 matchs, alors qu'il était très jeune.
Depuis, Tottenham l'a envoyé en prêt à Portsmouth, aux Queens Park Rangers puis à Coventry City. Le Sud-Coréen n'a pas eu sa chance avec l'équipe première et va découvrir le championnat belge avec Westerlo.
Nouvelle collaboration avec Tottenham
Westerlo a l'habitude de travailler avec Tottenham. Luka Vuskovic et Alfie Devine avaient eux aussi été prêtés au Kuipje par les Spurs. Min-hyeok va donc le même chemin.
Westerlo avait besoin de renforcer son effectif après un début de saison difficile. Ce week-end, les Campinois ont chuté contre l'Union 1-5. La défense a souffert, mais le club souhaite ajouter de la concurrence en attaque avec l'arrivée du jeune Sud-Coréen.
Westerlo a beaucoup recruté cet été, mais son mercato n'est pas terminé. Avec Min-hyeok, ils ajoutent un jeune ailier à leur attaque, qui a connu plusieurs clubs anglais malgré ses 20 ans.
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