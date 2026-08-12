OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Westerlo réagit après la grosse défaite contre l'Union. Les Campinois vont accueillir Yang Min-hyeok, jeune ailier sud-coréen de 20 ans appartenant à Tottenham.



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