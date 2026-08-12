OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

La Gantoise a officialisé ce mardi l’arrivée d’Abdul Aziz Ouedraogo en provenance de Crystal Palace. Le défenseur ivoirien de 20 ans, qui connaît déjà le football belge après deux saisons au SK Beveren, évoluera dans un premier temps avec le Jong Gent.

Abdul Aziz Ouedraogo évoluait encore au SK Beveren la saison dernière, où il avait été prêté durant les deux dernières saisons par le club anglais de Crystal Palace. Ce prêt a toutefois pris fin cet été.

Le défenseur central a disputé quatorze rencontres sous les couleurs waeslandiennes au cours de cette période. Comme Dylan Dassy et Jesse van de Haar, il n’a cependant pas été conservé.

Abdul Aziz Ouedraogo rejoint La Gantoise pour deux saisons

Abdul Aziz Ouedraogo n’était-il pas prêt pour la Jupiler Pro League ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ou peut-être aurons-nous rapidement la réponse puisque le défenseur ivoirien a entre-temps signé un contrat avec La Gantoise.

𝙉𝙚𝙬 𝙖𝙙𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙚𝙖𝙢



Aziz Ouedraogo tekent bij Jong KAA Gent ✍️



MEER | https://t.co/cqi2NfCL5n pic.twitter.com/hWzjGiRjHT — KAA Gent (@KAAGent) August 11, 2026

Chez les Buffalos, il intégrera dans un premier temps le Jong Gent. Le club l’a annoncé sur son site internet. "Le Jong Gent accueille Abdul Aziz Ouedraogo. Le défenseur ivoirien, né en 2005, arrive en provenance de Crystal Palace", écrit le club dans un communiqué.





Selon Transfermarkt, le jeune Ivoirien possède actuellement une valeur marchande estimée à 200 000 euros. Il aura l’occasion de la faire grimper au cours des prochains mois ou des prochaines années, avec l’objectif de se rapprocher progressivement de l’équipe première.

Avec Aziz Ouedraogo, le Jong Gent s’offre un défenseur puissant physiquement et qui connaît déjà le football belge. Il pourra dans un premier temps poursuivre son développement avec l’équipe espoirs.