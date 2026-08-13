Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le RSC Anderlecht paie le comportement de ses supporters : voilà l'amende infligée aux Mauves
Photo: © photonews
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Face à Hammarby, les supporters du RSC Anderlecht se sont signalés de bien mauvaise manière. Des gobelets ont été jetés sur les joueurs adverses et l'UEFA a donc infligé une amende au club.

Face à Hammarby, une frange de supporters du RSC Anderlecht s'est signalée par des jets de gobelets sur le terrain ainsi que pour avoir bloqué un escalier en tribunes, deux comportements qui valent au Sporting une amende salée de la part de l'UEFA.

Sur son site officiel, le RSCA a ainsi annoncé avoir subi une amende de 27.625 euros pour le comportement de ses supporters, divisée comme suit : 13.625 euros pour des jets de gobelets sur le terrain et 14.000 euros pour l'obstruction des escaliers dans les tribunes du Lotto Park.

Le communiqué officiel du RSC Anderlecht 

"À la suite de la rencontre à domicile contre le Hammarby IF, le RSC Anderlecht a reçu une amende totale de 27.625 € de la part de l'UEFA. Cette sanction comprend une amende de 13.625 € pour des gobelets lancés sur le terrain et une amende de 14.000 € pour l'obstruction des escaliers dans les tribunes.

Le RSCA tient à souligner que de tels incidents entraînent non seulement des sanctions financières et portent atteinte à l'image du club et des supporters, mais peuvent également conduire à des sanctions disciplinaires plus lourdes en cas de récidive.

Le RSC Anderlecht appelle l'ensemble de ses supporters à respecter le règlement du stade, à commencer par le match à domicile contre le PAOK. C'est la seule manière d'éviter de nouvelles sanctions à l'encontre du club", explique le club dans un communiqué publié sur son site officiel. 

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour Anderlecht à quelques heures de la réception du PAOK

Le RSCA espère donc naturellement que le public du Lotto Park évitera de récidiver ce jeudi soir, à l'occasion de la réception du PAOK Salonique. Les Mauves s'étaient imposés 0-1 en Grèce et peuvent donc se qualifier pour le dernier tour préliminaire qualificatif à l'Europa League, lors duquel ils affronteraient le Kairat Almaty.

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