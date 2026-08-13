Le RWDM ne s’arrête plus : de nouveaux joueurs débarquent encore à Molenbeek

Le RWDM continue d'être très actif sur le marché des transferts. Les Bruxellois ont récemment annoncé les signatures de Noa Wyns, Pedro Pinto et Nathan De Raes.

Noa Wyns est un défenseur central qui arrive librement après un passage chez les U23 de Louvain. Le joueur de 23 ans est un grand gabarit (1,92 m). Il a été formé notamment à Tubize et à l’Union Saint-Gilloise avant de passer par les Young Reds de l’Antwerp, où il a disputé 50 rencontres en deux saisons. Il a ensuite rejoint les U23 d’OHL en 2024 et se lance désormais dans un nouveau défi en D1 FFA avec le RWDM.

Pedro Pinto signe quant à lui en provenance des U23 de l'Union Saint-Gilloise. Le milieu défensif a été formé à Molenbeek mais a ensuite rejoint les Unionistes pour poursuivre sa formation. Avec les U23 de l'Union SG, il comptabilise 70 apparitions. Il a disputé un total de 33 rencontres en D1 Amateur. C'est un jeune joueur de 21 ans déjà doté d'une solide expérience pour son jeune âge.

Nathan De Raes signe en provenance de Ninove

Le dernier joueur cité ci-dessus est Nathan De Raes. Le milieu défensif de 22 ans débarque après un passage au KVK Ninove en D2 VVA. Il a rejoint le club en juillet 2024 et a disputé un total de 54 matchs. Avant son passage au sein de ce club, il a évolué sous les couleurs de Deinze, du NAC Breda et de Dender.





Le RWDM a évidemment souhaité la bienvenue à ses trois nouvelles recrues sur ses réseaux sociaux. Elles interviennent après de nombreuses arrivées déjà annoncées au RWDM. Nous avions notamment consacré un article à Tibe Vanhaeren, Jonas Vinck ou encore Théo Defourny.

Le RWDM est actuellement en pleine préparation de la nouvelle saison. La formation bruxelloise espère réaliser une bonne saison en D1 FFA après une relégation pour des raisons financières au troisième échelon du football belge.