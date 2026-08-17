Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un match avec le Maroc et Bounida : qui est Tawfik Bentayeb, le gros coup d'Anderlecht made in Sibierski ?
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Le RSC Anderlecht tient son renfort offensif : Tawfik Bentayeb serait proche de rejoindre les Mauve & Blanc, qui se cherchaient un n°9 pour conclure ce mercato. Un attaquant qu'Antoine Sibierski a bien connu à l'ESTAC Troyes.

Cela devrait être le dernier gros coup du mercato d'Anderlecht : l'arrivée de Tawfik Bentayeb (24 ans) au Lotto Park semble se préciser. C'est ce qu'annoncent plusieurs sources concordantes dont Foot Mercato, Sacha Tavolieri ou encore le journaliste italien Alfredo Pedulla de TV Dello Sport.

Un transfert qui porte très clairement la griffe d'Antoine Sibierski : si Bentayeb arriverait de l'Union Touarga, en D1 marocaine, voilà deux saisons consécutives qu'il était prêté en Ligue 2. D'abord à Rodez et surtout, la saison passée, à l'ESTAC Troyes de Sibierski, pour lequel il a réalisé une saison à 18 buts en 28 matchs de Ligue 2.

Avec un total de 28 buts en 57 matchs de Ligue 2 sur ses deux saisons, Bentayeb ne compte donc naturellement pas rester au Maroc plus longtemps. Et le RSC Anderlecht semblerait même faire une affaire, puisque les sources s'accordent sur un montant de 4,5 millions d'euros pour l'attaquant marocain... pourtant estimé à 8 millions d'euros sur Transfermarkt.

Devenu international marocain sous Mo Ouahbi

C'est peut-être ce qui peut inquiéter : les transferts en provenance du Maroc ont parfois tendance à se compliquer dans la dernière ligne droite, et l'Union Touarga espère peut-être plus d'argent pour son buteur. Car Bentayeb a pour lui un statut récemment acquis d'international marocain. 

Bentayeb Tawfik
© photonews

S'il n'a pas participé à la Coupe du Monde 2026, Tawfik Bentayeb a été appelé par Mohamed Ouahbi en mai dernier pour le stage précédant le tournoi. Un match face au modeste Burundi lors duquel il s'est signalé : monté au jeu à la mi-temps, la cible du RSC Anderlecht a inscrit un but et délivré deux passes décisives.

Lire aussi… Antoine Sibierski va attirer le meilleur buteur de son ancien club à Anderlecht

Il a notamment partagé le terrain une vingtaine de minutes avec un certain Rayane Bounida, qui faisait lui aussi ses débuts pour les Lions de l'Atlas. Ali Maamar, lui, n'était pas là, mais les deux hommes auront certainement beaucoup à se dire. Mais c'est bien sûr le fait que Bentayeb ait fait ses débuts internationaux sous Mo Ouahbi qui est une très bonne nouvelle pour Anderlecht. 

Car derrière la signature de Tawfik Bentayeb en Europe, il y a une volonté : celle d'évoluer dans un club assez compétitif pour rester international marocain à titre régulier. Ouahbi a beau valoriser le championnat marocain, il privilégie comme tous les sélectionneurs les joueurs évoluant sur le continent européen... et le fait de jouer au RSCA ne sera certainement pas un argument contre Bentayeb. On ne douterait pas que les deux hommes aient échangé au sujet d'un transfert à Bruxelles, et que Ouahbi lui a donné son feu vert.

Un concurrent à Sikan et Cvetkovic... mais pas que 

Si Tawfik Bentayeb débarque en Jupiler Pro League, ce sera naturellement pour jouer. Il entrera en concurrence directe avec Danylo Sikan en tant qu'attaquant de pointe, un peu moins avec Mihajlo Cvetkovic puisque le Serbe n'est jamais aligné seul devant par Vitor Bruno.

Sikan Danylo
© photonews

Mais c'est surtout pour permettre à Bruno de faire tourner qu'un tel renfort sera utile. On le sait, l'entraîneur portugais aimerait pouvoir varier les schémas, jouer à deux attaquants, et avait donc besoin d'un renfort dans ce rôle. L'éclosion de Sikan cette saison est intéressante mais le match à Beveren a rappelé que l'Ukrainien pouvait encore parfois passer au travers. 

Trois attaquants de pointe pour un noyau disputant l'Europe et dont le coach aimerait parfois en aligner deux de concert, c'est donc un nombre tout à fait logique. Mieux : Bentayeb, comme Cvetkovic, sait également jouer sur le flanc (droit en l'occurrence), ce qui ne gâche rien. 

Les détails du transfert : Troyes espère en profiter 

Reste désormais à ce que ce transfert se fasse. Car dès le début, l'Union Touarga voulait vendre Tawfik Bentayeb dans la foulée de son prêt à l'ESTAC Troyes, et ce pour une belle somme - une somme que Troyes n'aurait pas pu mettre. Selon les informations de L'Est-Eclair à l'époque, Touarga avait donc opté pour un prêt payant (250.000 euros), pariant sur le fait que Bentayeb pourrait voir sa valeur marchande exploser s'il brillait en Ligue 2.

Bingo, et probablement encore plus que prévu puisqu'il était difficile d'imaginer que l'attaquant termine la saison international marocain. Mais dans le deal de ce prêt à l'ESTAC, le club français aurait inclus... un pourcentage à la revente. Autrement dit : alors qu'il n'y a été que prêté, le transfert de Tawfik Bentayeb à Anderlecht pourrait rapporter de l'argent à Troyes. Espérons désormais pour le RSCA que cela ne complique pas les négociations en faisant grimper le prix. 

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